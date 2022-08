PCOS on muutakin kuin munasarjojen monirakkulaisuutta

PCOS:n eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymän kanssa elää jopa 10–18 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista syntymässä naiseksi määritellyistä. PCOS on hormonihäiriö, jonka tyypillisiä oireita ovat häiriöt kuukautiskierrossa sekä kehon karvojen liikakasvu. Oireyhtymän kanssa elävistä yli puolet on ylipainoisia ja monilla on taipumusta erityisesti keskivartalolihavuuteen. PCOS voi aiheuttaa myös lapsettomuutta.

Yleisyydestään huolimatta PCOS on edelleen heikosti tunnistettu ja oireyhtymän kokonaisvaltaisuus ohitetaan usein. On yleistä, että PCOS nähdään ensisijaisesti vain lapsettomuusongelmana ja oireyhtymään liittyvät muut oireet ja kohonnut riski liitännäissairauksiin ohitetaan joko osittain tai kokonaan. Oireyhtymään kuuluu rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä. PCOS:n kanssa elävillä on suurentunut riski sairastua kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, metaboliseen oireyhtymään sekä yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön ja masennusoireisiin. PCOS:n on myös todettu vaikuttavan merkittävästi työkykyyn ja PCOS:n kanssa elävillä on enemmän sairauspoissaoloja kuin verrokeilla. Jos PCOS nähdään vain häiriöinä kuukautiskierrossa, monen kokemus ja tarve hoidolle ohitetaan täysin.

Korento ry:n vuoden 2022 teemana on elinkaari. Teemavuosi näkyy myös PCOS-viikolla, jolloin nostetaan esiin PCOS:n vaikutuksia terveydentilaan ja arkeen aina nuoruudesta vaihdevuosiin saakka. Teemaviikolla käsitellään mm. oireiden vaikutusta opiskeluihin ja työelämään sekä perheen perustamiseen ja mahdollisen lapsitoiveen totutumiseen.

PCOS-viikon aikana lisäämme tietoisuutta PCOS:stä ja sen yleisyydestä sekä oireyhtymän kanssa elämisen monipuolisista vaikutuksista elämään. Järjestämme asiantuntijaluennon, vertaistuellista toimintaa ja jaamme tietoa sekä oireyhtymän kanssa elävien tarinoita sosiaalisessa mediassa. Tiistaina 6.9. professori, synnytys- ja naistentautien ja lisääntymislääketieteen erikoislääkäri Terhi Piltonen Oulun yliopistosta pitää klo 17 alkaen verkkoluennon aiheesta PCOS:n diagnostiset kriteerit. PCOS-viikon koko ohjelmaan voit tutustua täältä (https://korento.fi/vaikutamme/teemaviikot/pcos/).

