Pedersöressä ja Pietarsaaressa alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikaupunki on Pedersöre ja Pietarsaari.

Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt geologisen rakenteen selvityksen ja pohjaveden virtausmallinnuksen Hedet–Bredskär pohjavesialueiden harjujaksolla vuosina 2018–2020. Rakenneselvityksen perusteella pohjavesialueiden rajoja on tarkistettu ja korjattu, jotta ne paremmin vastaisivat alueiden geologiaa ja pohjaveden virtausta. Korpunbacken pohjavesialueella Emauksella on tunnistettu merkittävä pohjavedestä riippuvainen maaekosysteemi, joka koostuu neljästä allikkolähteestä ja heikosti virtaavasta norosta. Lähteikkö on luonnontilainen, mikä on nähtävissä lähdeluontotyyppien häiriöttömyydestä ja kasvillisuuden luontaisesta rakenteesta. Uuden pohjavesitutkimuksen perusteella esitetään myös uusi Högbacken alue pohjavesialueluokitukseen. Lisäksi kaksi aluetta esitetään poistettavaksi luokituksesta, koska ovat yhdyskunnan vedenhankintaa varten heikkotuottoisia moreenimuodostumia ja vedenottamot eivät ole käytössä. Pedersören alueelle esitetään yhteensä yhdeksän aluetta, joista Sandnäshedet, Sandåsen, Storkamp, Östermossbacken, Höforsbacken ja Högbacken esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1, Korpunbacken luokkaan 1E, ja Härmäläbacken sekä Myllykangas luokkaan 2. Pietarsaaren kaksi pohjavesialuetta Bredskär ja Roska esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä kuntien virallisilla ilmoitustauluilla 10.11.2020–3.1.2021. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti ymparisto.fi-verkkopalvelussa:

Pohjavesialueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa (ymparisto.fi)

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 3.1.2021 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamo, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki / kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi