"Pedon aika" aloittaa trillerisarjan, joka luo pelottavan todenmukaisen kauhukuvan lähitulevaisuudestamme

Toimittaja Heikki Holopaisen on tarkoitus toipua rankoista työvuosista vaellusretriitillä Lapin ruskamaisemissa, kun maailmalta alkaa kuulua hälyttäviä uutisia. Terroristit ovat surmanneet Yhdysvaltojen presidentin ja iskun takaa on paljastunut Pohjois-Korea. Kun Yhdysvallat hyökkää maan kimppuun, Kiina rientää liittolaisensa avuksi ja tilanne kärjistyy maailmanlaajuiseksi sodaksi. Pian myös Lapin metsissä käydään kamppailua elämästä ja kuolemasta.



Samaan aikaan Yhdysvalloista leviää uusi virus, joka herättää pelkoja Suomessa asti. Puhutaan koronaepidemian kaltaisesta mutta tappavammasta taudista, joka on ydinpommiakin tehokkaampi ja tarkempi ase.

Paasilinna luo pelottavan todenmukaisen kauhukuvan lähitulevaisuudestamme. Mihin äärimmäisyyksiin ihminen on valmis menemään, kun maailma luhistuu ympärillä, ja minkä puolesta silloin voi taistella?

Mauri Paasilinna on tunnettu erityisesti sotaromaaneistaan. Hän on kirjoittanut kaksikymmentä teosta, viimeisimpänä romaanit Kannakselta kotiin (Gummerus, 2013), Suomaalaiset (Gummerus, 2015) ja Mustan nuolen miehet (Into, 2019).

15.9. ilmestyvä Pedon aika aloittaa uuden trillerisarjan.





