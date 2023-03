PeeÄssä rakentaa uuden S-marketin Sonkajärvelle yhteistyössä Omatalon kanssa

PeeÄssä osti viime vuonna tontin uutta myymälää varten Sonkajärveltä. Nykyisen S-marketin tonttiratkaisut eivät tue uuden myymälän rakentamista nykyiselle tontille.

Nykyinen myymälä alkaa olla käyttöikänsä päässä eikä peruskorjaaminen enää ole järkevää. Uusi myymälä tehdään yhteistyössä sonkajärveläisen OmaTalo Oy:n kanssa ja hankkeen kokonaisvastuullisena urakoitsijana toimii Savon Laaturakennus Oy.

- On todella hienoa lähteä rakentamaan uutta myymälää yhteistyössä pohjoissavolaisten voimin. En muista omalla osuuskauppaurallani tilannetta, että tällainen paikallinen yhteistyö olisi ollut mahdollista. Paikallisuuden lisäksi uusi myymälä on valmistuttuaan energiaa- ja ympäristöä säästävä nykyaikainen ruokakauppa, jossa ostamisen helppouteen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota. Hiilidioksidi-kylmälaitos, ovelliset kylmäkalusteet, aurinkopaneelit ja ledivalaistus ovat esimerkkejä ympäristöystävällisistä ratkaisuista, joita myymäläuudistuksessa tehdään, kuvailee vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.

Uuden S-Marketin kokonaisenergiansäästö verrattuna entiseen on lähes 50 prosenttia. Myymälän jätteiden kierrätystä helpotetaan ja tehostetaan edelleen. Sähköautojen lataukselle tulee myös omat latauspaikat.

- Sonkajärven investointi on noin 3,5 miljoonaa euroa. Rakennettava myymälä parantaa Sonkajärven päivittäistavarakaupan palveluja nykyaikaisen myymälän ja laajemman valikoiman myötä, toteaa Jouni.

Uuden marketin avajaisia vietetään ennen joulua 2023.