Peijaksessa tehtiin HUSin ensimmäinen päiväkirurginen lonkan tekonivelleikkaus

HUSin Peijaksen sairaalassa tehtiin keväällä ensimmäinen lonkan tekonivelleikkaus päiväkirurgisesti, eli potilas pääsi leikkauksen jälkeen kotiin jo samana päivänä. Päiväkirurgia sopii hyväkuntoisille ja perusterveille henkilöille, joilla on myös vahva motivaatio kotiutua nopeasti.

”Kaikille potilaille päiväkirurginen leikkaus ei sovellu, mutta realistisesti arvioiden noin 15-20 prosenttia näistä leikkauksista voidaan hyvin tehdä päiväkirurgisesti niin, että potilas kotiutuu saman päivänä”, arvioi leikkauksen tehnyt ortopedi Mikko Rantasalo HUSista.

HUSissa tehdään noin 1300 lonkan ensitekonivelleikkausta vuosittain. ”Päiväkirurgiseen leikkaukseen soveltuvien potilaiden tulisi olla suhteellisen hyväkuntoisia eikä merkittäviä perussairauksia tai huomattavaa ylipainoa tulisi olla”, Rantasalo sanoo.

Tekonivelleikkaus kestää tyypillisesti noin tunnin verran, ja varsinainen leikkaus on pääosin aina samanlainen. Päiväkirurgisessa leikkauksessa kotiutumisprosessi on nopeutettu tavanomaiseen verrattuna ja potilas pääsee kotiin samana päivänä edellyttäen, että kaikki sujuu hyvin ja potilaan leikkauksen jälkeinen kipu ja pahoinvointi ovat suun kautta otettavilla lääkkeillä hallittavissa.

”Potilaan oma motivaatio ja halu kotiutua ovat todella tärkeitä, koska emme tietenkään lähetä ketään kotiin väkisin. Potilasturvallisuus on tässä tärkeää, ja todellinen kotiutumisen ajankohta määräytyy aina potilasturvallisuus edellä”, sanoo Rantasalo. Yleensä potilaiden huolet aikaisessa kotiutumisessa liittyvät juuri omaan pärjäämiseen ja turvallisuuteen.

Lonkkaleikkauksen jälkeen nopeasti kotiin ja jalkeille

Keväisestä lonkkaleikkauksestaan nopeasti toipunut Pii Raulo kysyi itse ennen leikkausta mahdollisuutta päästä kotiin jo samana päivänä. ”Lääkärin kanssa tätä yhdessä mietimme ja aluksi oli puhetta vuorokaudesta. Mutta lopulta sovittiin, että jos kaikki menee hyvin ja edelleen itse haluan, voisin kotiutua jo samana päivänä. Kello seitsemän tulin sairaalaan ja klo 18 illalla köpöttelin jo omalle terassille keppien avulla istuskelemaan”, Raulo kertoo.

Raulo sanoo, ettei hän nähnyt mitään järkeä jäädä sairaalaan toipumaan, jos kaikki menee hyvin. ”Leikkaus meni suunnitellusti, sain hoitavalta tiimiltä seikkaperäiset ohjeet ja mukaani myös tarvittavat kipulääkkeet. Kotona oli koko perhe apuna. Kotisairaanhoito kävi ottamassa seuraavana päivänä verikokeet ja minulla oli numero ja sähköposti, mistä sain tarvittaessa apua. Missään vaiheessa ei pelottanut. Olisin saanut jäädä tai palata sairaalaan, jos olisin halunnut. Kotona oli rauha levätä ja pikkuisen jumppailla omassa sängyssä ensimmäisestä illasta alkaen.”

Päiväkirurginen leikkaus sopi Raulolle hyvin, koska hän on hyväkuntoinen ja hänet on leikattu myös aikaisemmin. Lonkkaleikkauksesta hän on toipunut erittäin hyvin.

”Elämäni muuttui kerralla. Ennen leikkausta kävelin kuin pieni merenneito. Jokainen askel sattui enkä pystynyt nukkumaan. Nyt kaksi kuukautta leikkauksesta arki on kivutonta, nukun yöni ja voin vaikka käydä kaupassa jalan”, hän iloitsee.

Päiväkirurgia tuo kustannussäästöjä

Rantasalo ei näe varhaisen kotiutuksen esteenä tekonivelleikkauksen jälkeen muuta kuin potilaan yleisvoinnin ja mahdollisen kivun. Lonkan proteesi kestää täyden painon heti, ja liikkeelle voi lähteä heti kun pystyy. Kyynärsauvojen käytön täytyy tosin silloin sujua. ”Polven tekonivelleikkauksen jälkeinen kipu on usein jonkin verran kovempaa kuin lonkkaleikkauksen kohdalla, mutta hyvän kivunhoidon turvin polvenkin päiväkirurginen leikkaus on mahdollista”, Rantasalo sanoo. Hän arvioi, että tekonivelleikkausten tekeminen päiväkirurgisesti toisi vähemmän hoitopäiviä, jolloin vuodepaikkoja vapautuu, kustannuksia säästyy ja mahdollisesti leikkauksia voitaisiin tehdä nykyistä enemmän.

