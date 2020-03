Peittelemätöntä puhetta miehen seksuaalisuudesta

Miehen seksuaalisuus on kokonaisvaltainen ja arvokas osa miehen elämää. Se on miehisen terveyden ja elinvoimaisuuden lähde, joka kaipaa huomiota ja ravintoa. Jukka-Pekka Liljan uutuuskirja Elinvoimaa - Miehen kokonaisvaltainen seksuaalisuus ja sen ravitseminen (Basam Books 2020) lähestyy miehen seksuaalisuutta terveyden, elinvoiman ja henkisyyden näkökulmista.

Vaikka seksistä on kirjoitettu paljon, suomeksi on vaikea löytää vastaavaa teosta, joka puhuu seksuaalisuudesta yhtä peittelemättömästi.

Tänä päivänä miehen seksuaalisuudelle asetetaan suuria haasteita ja paineita. Nämä paineet eivät ainostaan liity itse seksuaaliseen suoritukseen ja taitoon vaan myös biologiseen kykyyn ja yleiseen elinvoimaisuuteen. Muun muassa miesten siittiöluvun lasku ja lisääntynyt hormonaalinen epätasapaino ovat maailmanlaajuinen ja kasvava ongelma.

Kirja lähestyy miehen seksuaalisuutta terveyden, elinvoiman ja henkisyyden näkökulmista. Se tarjoaa muun muassa luonnollisia ja käytännön tapoja ravita mieshormonituotantoa sekä kasvattaa seksuaalista herkkyyttä ja itsetuntemusta, miehen ”feminiinistä” puolta unohtamatta.

Elinvoimaa - miehen kokonaisvaltainen seksuaalisuus ja sen ravitseminen on kirjoitettu ensi sijassa miehille, mutta myös naiset ja koko sukupuolisuuden kirjo voivat saada kirjasta inspiraatiota ja uusia näkökulmia seksuaalisuuteensa.

Esipuheen kirjaan on kirjoittanut psykologi ja Iloiseksi -parisuhdekonseptin luoja Tony Dunderfelt.

Jukka-Pekka Liljan tutkimusmatka Ihmisen seksuaalisuuteen on johdattanut hänet mielenkiintoisiin maisemiin, löytöihin ja oivalluksiin. Tätä matkaa hän on kulkenut omien kokemusten sekä länsimaisen ja itämaisen seksologisen tiedon viitoittamana. Jukka-Pekka on tehnyt pitkän elämäntyön shiatsuhieronnan ja taojoogan parissa. Hän on aikaisemmin myös kirjoittanut ja kääntänyt alan kirjallisuutta suomeksi.