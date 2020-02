Peking torjuu koronavirusta suomalaisen Mecastepin ilmanpuhdistajalaitteilla

Suomalainen sisäilma-asiantuntijayritys Mecastep Oy on toimittanut Pekingin kaupungille neljä Sterimat-ilmanpuhdistajalaitetta. Laite perustuu kotimaiseen ilmanpuhdistusteknologiaan ja sen ominaisuuksiin kuuluu, että se poistaa homeitiöitä, bakteereja ja viruksia sisäilmasta UV-C säteilyllä. Laitetta voidaan hyödyntää niin sisäilman parantamisessa kuin esimerkiksi virusuhkien torjumisessa, tässä tapauksessa Korona-viruksen tartuntojen ehkäisemisessä.

Mecastep Oy on toiminut sisäilma-alalla jo vuodesta 1990. Kukkilalainen yritys on erikoistunut sisäilmaongelmien poistamiseen ja ennalta ehkäisyyn etenkin julkisissa tiloissa, kuten terveydenhuollon tiloissa, oppilaitoksissa ja erilaisissa tuotantotiloissa. Yrityksellä on omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja nyt Kiinaan toimitettavat Sterimat-laitteet perustuvat sen omaan teknologiaan.

– Sterimat on alun perin kehitetty homeilmanpuhdistajaksi. Homeitiöiden lisäksi se poistaa sisäilmasta muun muassa viruksia ja haitallisia mikrobeja. Laite on suunniteltu tilojen käyttöturvallisuuden varmistamiseen, ja se vähentää tutkitusti tilojen terveyshaittoja, kertoo Kari Vuorimaa, Mecastep Oy:n toimitusjohtaja.

Sterimatin avulla yritetään rajoittaa koronaviruksen leviämistä

Olemme miettineet Kiinan mahdollisuutta jo vuosien ajan, mutta todellisia toimenpiteitä Aasian markkinoille siirtymiseksi emme ole vielä tehneet. Vuosien varrella olemme kuitenkin tutustuneet nykyään Lahdessa asuvaan Minzhe Zhao’oon, joka tuntee paikallisviranomaisia Pekingistä. Hän ehdotti, että koska Sterimat tuhoaa viruksia, voisimme omalta osaltamme olla mukana rajoittamassa Koronaviruksen leviämistä – ja sillä tiellä nyt olemme. Sterimatit ovat nyt matkalla ja ne luovutetaan Kiinan punaiselle ristille tällä viikolla. Koneet annetaan tällä kertaa puhtaasti hyväntekeväisyydestä, mutta toki taustalla on ajatus Kiinan markkinoiden avautumisesta.

– Uskomme ja todella toivomme, että laitteemme voivat auttaa koronaviruksen torjumisessa. Yksi laite voi puhdistaa noin 50 neliömetrin kokoisen tilan. Laitteita voi hyödyntää esimerkiksi terveydenhuollon myös lisäksi myös ennalta ehkäisevästi: kun laite poistaa otsonia tuottamatta virukset ja muut terveydelle haitalliset ainekset sisäilmasta, sairastumisen riski pienenee huomattavasti, Mecastepin Operatiivinen johtaja Mika Iivonen esittelee. Suomessa laitteita on päivittäisessä käytössä noin 800 kpl, pääosin homeongelmista kärsivissä kiinteistöissä.