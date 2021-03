Pekka Kuusela nimitetty Kärcher Oy:n toimitusjohtajaksi

Kärcher Oy:n emoyhtiö Alfred Kärcher SE & Co. KG on perustettu vuonna 1935. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 2,578 miljardia euroa. Perheyritys työllistää 13 500 työntekijää 72 maassa. Yli 50 000 maailmanlaajuista palvelupistettä takaavat jatkuvat toimitukset asiakkaille ympäri maailmaa. Innovaatiot ovat yrityksen tärkein kasvutekijä ja keskeinen osa yrityskulttuuria yhtiön perustamisesta lähtien. Tutkimus- ja tuotekehitysosastolla työskentelee yhteensä yli 1 000 työntekijää. Vuonna 2019 Kärcher lanseerasi 150 uutta tuotetta – enemmän kuin koskaan aiemmin yhden vuoden aikana. Alfred Kärcher SE & Co. KG:n pääkonttori on Winnendenissä Saksassa. Kärcher Oy:n pääkonttori on Nurmijärvellä. Lisäksi yhtiöllä on kaksi Kärcher Center -myynti- ja huoltopistettä; toinen Vantaalla ja toinen Jyväskylässä.





Tutustu Kärcherin kotisivuihin >