Pekka Pöykkö on nimitetty QMG Partnersin seuraavaksi toimitusjohtajaksi

Talotekniikka-alalla pitkään toiminut Pekka Pöykkö ottaa vuodenvaihteessa vastaan QMG Partnersin toimitusjohtajan tehtävät Matti Ranteelta. Matti Ranne vetää alakonsernia tilikauden loppuun saakka ja ryhtyy sitten organisoimaan konsernin strategisia projekteja. Molemmat kuuluvat jatkossa QMG-konsernin johtoryhmään.

QMG Partners sisältää kymmenen talotekniikan palveluyhtiötä, joiden yhteen laskettu liikevaihto yltää tänä vuonna 56 miljoonaan euroon. Yhtiöt työllistävät noin 300 ammattilaista. Palveluyhtiöt muodostavat runsaan neljänneksen QMG-konsernista, joka yltää tänä vuonna noin 200 miljoonan euron liikevaihtoon 1100 henkilön vahvuudella.

– Konsernin kasvaessa tarvitsemme lisää resursseja myös johtoryhmään. Hienoa, että saamme Pekan QMG:n joukkueeseen vetämään palveluliiketoimintaa, jota Matti on erinomaisin tuloksin kasvattanut. Matin uusi vastuualue konsernin strategiset projektit linkittyy myös Ruotsissa sisaryhtiöömme Sandbäckensiin, QMG-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen kertoo.

Kokenut talotekniikan palveluliiketoiminnan johtaja

Pekka Pöykkö on työskennellyt yli 20 vuotta tulosvastuullisissa tehtävissä talotekniikka-alalla – YIT:llä, Caverionissa, Saipussa ja viimeksi Constissa. Palveluliiketoiminta on aina ollut hänen painopisteensä, vaikka talotekniikkaurakointikin on tuttua.

– Meillä on Matin kanssa pari kuukautta aikaa käydä asetelma huolellisesti läpi. Matti on luonut systemaattisen toimintamallin palveluyhtiöille ja se näkyy hyvänä tuloksentekokykynä. Minun tehtäväni on jatkaa valtakunnallisten palvelumallien ja asiakkuuksien kehittämistä sekä yritysostojen valmistelua, Pekka Pöykkö sanoo.

– QMG Partners tarjoaa todella kiinnostavan näköalapaikan suomalaisen ja pohjoismaisen talotekniikan palveluosaamisen kehittämiseen, hän toteaa.

54-vuotias Pekka on kotoisin Meri-Lapista, hän on opiskellut insinööriksi Oulussa, ja asuu nyt Kirkkonummella. Luonnossa liikkuminen, metsästys ja kalastus kiinnostavat häntä vapaa-ajalla. Kesällä veri vetää Tornionjoelle jalokalaa pyytämään.

Lisätietoja:

Kimmo Liukkonen, QMG-konsernin toimitusjohtaja, kimmo.liukkonen@qmg.fi, 050 347 8997

Pekka Pöykkö, QMG Partners Oy, toimitusjohtaja (1.1.2022 alkaen), pekkaspoykko@gmail.com, 050 432 4822

Matti Ranne, QMG Partners Oy, toimitusjohtaja, matti.ranne@qmg.fi, 0400 317 110