Pekka ”Rocky” Rautakallion elämäkerta kertoo kiekkolegendan vaiheikkaasta urasta pelaajana ja valmentajana

Pekka “Rocky” Rautakallion (s. 1953), kenties kaikkien aikojen parhaimman suomalaisen jääkiekkopuolustajan, elämä ja ura ovat olleet todennäköisyyksiä ja vähättelyä vastaan taistelemista. Se on ollut myös omia perheen parhaaksi tehtyjä valintoja, jotka ovat ajaneet ammatillisten kunnianhimojen ja rahan ansaitsemisen ohi.

Suomessa Rautakallio pelasi ensin Porin Ässissä ja myöhemmin HIFK:ssa, joiden riveissä hän saavutti kolme Suomen mestaruutta. Hän pelasi myös kahteen otteeseen Pohjois-Amerikassa: WHA-liigassa ja NHL:ssä. Hän oli ensimmäinen suomalaispelaaja NHL:n tähdistöottelussa, kun hänet valittiin All-Star-otteluun 1982. Valmentajana Rautakallio on toiminut niin kotimaan kentillä kuin Sveitsissä ja KHL:ssä.

Pekka Rautakallio ei ole aiemmin julkisesti kertonut peliuransa vaiheista eikä valmentajaurastaan. Mikko Rautakallion ja Mikko Merilinnan Rocky Road avaa uudella tavalla suomalaisen ja kansainvälisen jääkiekkomaailman historiaa Pekka Rautakallion elämän kautta.

Mikko Rautakallio (s. 1977) on espoolainen muusikko ja Pekka Rautakallion kuopus, joka on lapsena matkustanut isänsä peliuran ja myöhemmin valmentajauran mukana ympäri maailmaa. Rautakallio ei seurannut isänsä jalanjälkiä ammattilaisjääkiekkoilijaksi, mutta rakkaus lajiin on periytynyt sukupolvelta seuraavalle ja isän tarinat jääkiekon maailmasta ovat kaivautuneet syvälle Rautakallion psyykeen.

Mikko Merilinna (s. 1978) on helsinkiläinen journalisti, sisällöntuottaja ja jääkiekkofani, joka yrittää päivittäin lisätä ymmärrystään tästä jalosta joukkuepelistä. Merilinna on työskennellyt Suosikki-lehden toimitussihteerinä ja Otavamedian lasten- ja nuortenlehtiryhmän toimituspäällikkönä. Hän on myös ollut käsikirjoittamassa ohjelmia MTV3:lle, Sub-tv:lle ja Ylelle.



Mikko Rautakallio ja Mikko Merilinna: Rocky Road – Pekka Rautakallion tarina

368 sivua | Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana (lukija: Pertti Huuskonen)

Ilmestymispäivä 6.9.2022