Pekka Strengin sanoitukset nyt ensimmäistä kertaa kirjana!

Suomalaiseen musiikkikulttuuriin suuresti vaikuttanut Streng tunnetaan sadunomaisesta ja puhuttelevasta musiikistaan.

Sisältäni portin löysin melkein huomaamattoman. Kun sen läpi hiljaa nousen, näen toisin maailman.

Suomalaiseen musiikkikulttuuriin merkittävästi vaikuttanut muusikko Pekka Streng (1948–1975) sävelsi ja sanoitti lauluja sekä soitti kitaraa ja rumpuja. Valoisista, luontoa ihailevista ja optimistisista sanoituksistaan tunnetun Pekka Strengin musiikki on sadunomaista tarinankerrontaa, joka on puhutellut kuulijoita kautta vuosikymmenten.



Strengin sanoitukset julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa kirjallisessa muodossa. Petra Strengin ja Tiina Kokkoniemen Pekka Strengin sanat – ja sanojen jäljet (Basam Books 2021) on kunnianosoitus ja kulttuuriteko Strengin taiteellista työtä kohtaan. Sanoitusten maailmaa kuvittavat Petra Strengin herkät piirrokset kasvien salaisesta elämästä.



Kirja sisältää Pekka Strengin omat sanoitukset kahdelta hänen elinaikanaan ja kolmannelta postuumisti ilmestyneeltä albumiltaan. Tämän lisäksi teos sisältää nykyisten kulttuurivaikuttajien – niin muusikoiden kuin kirjailijoiden –haastatteluja ja muisteluja heihin vaikuttaneesta muusikosta. Esimerkiksi Juha Hurme, Emma Salokoski, Jukka Itkonen sekä J. Karjalainen sekä kertovat Strengin musiikin ja sanoitusten voimasta.

”Strengin lyriikoiden voima on siinä, että niitä voi kuunnella monella tasolla: kertomuksina, lastentarinoina, allegorioina, filosofiana.” (Juha Hurme)

Pekka Strengin sanat – ja sanojen jäljet tuo esiin viisaan ja herkän sanoittajan. Teos osoittaa, että taiteella on pitkät jäljet: se on kuolematonta.

Kirjoittajista

Tiina Kokkoniemi (FM) ja Petra Streng (TaM) ovat luova työpari, joka on työskennellyt yhdessä yli kymmenen vuoden ajan erilaisissa taiteen ja kulttuurin projekteissa. Tärkeitä teemoja näissä projekteissa ovat monitaiteellisuus, vuorovaikutus, innostuminen sekä innostaminen.