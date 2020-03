”Pelastetaan toisemme tylsyydeltä” – nopeasti kasvavassa FB-ryhmässä jaetaan kulttuurivinkkejä karanteeniajan kotisohville

Sosiaalisen etääntymisen aiheuttamaa tylsyyttä vastaan taistellaan myös kulttuurivinkein. Aiheeseen keskittynyt Facebook-ryhmä kasvaa nopeasti.

Museokortin ylläpitämä Vinkataan kulttuuria kotisohville – Pelastetaan toisemme tylsyydeltä! -ryhmä on luotu taistelemaan karanteeniajan tylsyyttä vastaan. Muutama päivä sitten luodussa ryhmässä on lähes 2 000 aktiivista jäsentä. Vinkkejä upeisiin toteutuksiin jaetaan innokkaasti.

– On tärkeää ilahduttaa toisiamme kulttuurilla, josta voimme nauttia turvallisesti kotona, kertoo Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen.



Digitaalisia sisältöjä on tarjolla erilaisilta kulttuurin alueilta, esimerkiksi museoiden, teatterin, tanssin, musiikin, elokuvien, kirjallisuuden sekä muiden taiteellisten produktioiden tuotannoista.

– Vinkkaa ryhmässä hienoja sisältöjä ja poimi ideoita muilta siihen, miten aikaa voisi nyt viettää kulttuurin parissa kotisohvalla käsin.

Näin ryhmässä toimitaan: iloa karanteeniajan tylsyyteen

Tiedätkö tapahtuman tai keikan, joka striimataan tai oletko tallentanut linkin mielenkiintoiseen taidedokumenttiin? Onko sinulla suosikkitanssi-, stand up- tai oopperaesityksiä YouTubessa, linkkejä museoiden verkkonäyttelyihin tai kiinnostavia kulttuuripodcasteja kuuntelussa?





Jaa kulttuuriaiheiset vinkkisi ryhmän seinällä ja tutustu muiden löytämiin sisältöihin. Muistathan, että koska ryhmän tarkoituksena on tarjota iloa karanteeniajalle, on vinkattava digitaalista kulttuurisisältöä, josta voi nauttia turvallisesti kotoa käsin.





Kun vinkkaat ryhmässä julkaisemalla kulttuuriaiheisen linkin, kirjoitathan mukaan myös pienen kuvauksen, millaisesta sisällöstä on kyse.





Ryhmässä ei saa julkaista roskapostia tai epäolennaisia tai omia tuotantoja markkinoivia linkkejä. Myös provosoivat julkaisut sekä muu asiaton viestintä ovat kiellettyä. Liity ryhmään >

Viisi ryhmässä jaettua kulttuurivinkkiä korona-ajalle

1. Katso Kansallisoopperan esityksiä menneiltä kausilta

Stage24-videopalveluun julkaistaan joka maanantai ja torstai esitystallenteita Kansallisoopperan menneiltä kausilta oopperan ja baletin ystäville. Lue lisää >

2. Vieraile virtuaalisella elokuvafestivaalilla somessa

The Virtual Season Film Festival on Yle Areenassa, Yle Teemalla ja Season Film Festivalin sosiaalisen median kanavissa tapahtuva elokuvafestivaali. Mukana on fiktiota, dokumenttia ja lyhytelokuvaa. Lue lisää >

3. Nauti koronakonserteista kotisohvalla

Koronakonsertit.fi -sivusto kokoaa yhteen artistien tulevia ja toteutuneita nettilivekeikkoja. Lue lisää >

4. Katso striimattua teatteria karanteenissa

Karanteeniteatteri.fi -sivusto kerää ammattiteattereiden nähtävissä olevat ja striimattavat projektit. Lue lisää >

5. Tee virtuaalimuseokierroksia kotona

Myös museoiden sisältöjä löytyy paljon digitaalisessa muodossa. Museokortti kokosi 10 vinkkiä kotimaisiin virtuaalimuseoihin. Lue lisää >

Lue lisää vinkkejä liittymällä ryhmään >