Pelastuslaitos avaa uuden pelastusaseman Kontulaan

Helsingin kaupungin pelastuslaitos parantaa valmiuttaan Itä-Helsingin alueella ja avaa uuden pelastusaseman Kontulassa, osoitteessa Sirrikuja 4, maanantaina 3.5.2021 kello 9.00.

Uudella pelastusasemalla pelastuslaitos vastaa alueen väestömäärän kasvuun sekä ilmenneisiin puutteisiin toimintavalmiusajoissa. Toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siitä ajasta, kun yksikkö saa hälytyksen, siihen aikaan, kun yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteen.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kehittää palveluverkkoaan jatkuvasti pääkaupungin asukasmäärän kasvun myötä. Tasan vuosi sitten pelastuslaitos avasi uuden pelastusaseman Konalaan.

- Nyt on vuorossa Kontula ja lähitulevaisuudessa tavoitteenamme on avata pelastusasemat myös Tapanilaan ja Vuosaareen. Kontulan pelastusasema aloittaa juuri kunnostetuissa vuokratiloissa Sirrikujalla ja valmistelussa on kokonaan uuden pelastusaseman rakentaminen saman kadun varteen, kertoo pelastuspäällikkö Jari Korkiamäki.

Sirrikujalle pelastuslaitos sijoittaa uudenlaisen kärkiyksikön sekä ensihoitoyksikön. Kärkiyksikkö on normaalia peruspaloautoa pienempi yksikkö, joka toimii kahden palomies-ensihoitajan voimin. Ensihoitoyksikkö on perinteinen ambulanssi, joka vastaa alueen ensihoidon tehtävistä.

Kärkiyksikkö on ketterä ja nopea yksikkö, joka tavoittaa onnettomuuskohteen nopeasti ja pystyy aloittamaan pelastamiseen liittyvät ensitoimenpiteet. Pelastuskaluston lisäksi kärkiyksiköstä löytyy ensihoitoon vaadittava kalusto. Ja koska kärkiyksikkö tavoittaa kohteensa nopeimmin, se hälytetään myös korkeariskisiin ensivastetehtäviin. Kärkiyksikössä olevat palomies-ensihoitajat aloittavat potilaan hoitamisen ja myöhemmin kohteeseen saapuva ensihoitoyksikkö jatkaa hoitoa sekä tarvittaessa kuljettaa potilaan jatkohoitoon.

- Otimme vuosi sitten ensimmäisen kärkiyksikön käyttöömme Konalassa. Tämä kahden palomies-ensihoitajan ja pienemmän ja ketterämmän pelastusajoneuvon toimintamalli oli aivan uusi meille. Vuoden kokemuksella voimme todeta kärkiyksikön lunastaneen hyvin sille toiminnallisesti lasketut odotukset, kertoo pelastuspäällikkö Jari Korkiamäki.

Pelastuslaitos uskoo kärkiyksikön toimivan yhtä hyvin nyt avattavalla Kontulan pelastusasemalla ja että toimintamallista muodostuu tärkeä osa alueen pelastustoimintaa.

Kontulan pelastusaseman varsinaisia avajaisia vietetään, kun koronatilanne sallii.

Lisätietoja:

Pelastuspäällikkö

Jari Korkiamäki

p. 050-363 19 62