Peliviikon 10. juhlavuotta vietetään 9.-15.11.2020

Kansallisesta Pelipäivästä kaikkien yhteiseksi Peliviikoksi laajentunut teemaviikko on nostanut pelaamiseen liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun jo kymmenen vuoden ajan!

Peliviikolla 9.-15.11.2020 järjestetään lukuisia tapahtumia eri puolilla Suomea ja verkossa, joissa pelataan lautapelejä, roolipelejä, pakohuonepelejä ja digitaalisia pelejä, sekä tutustutaan pelikulttuuriin verkkoluentojen ja työpajojen muodossa.

Tapahtumia ovat järjestämässä Pelikasvattajien verkoston ammattilaiset kirjastoista, nuorisotoimista, kouluista ja oppilaitoksista, järjestöistä, yrityksistä ja muista pelikasvatusta edistävistä organisaatioista.

"Pandemia-aikana on ollut erityisen innostavaa nähdä kuinka monipuolista peleihin liittyvää ohjelmaa paikalliset tapahtumajärjestäjät ovat keksineet. He ovat perustaneet Discord-palvelimia, miettineet pelillisiä somekilpailuja ja opetelleet tekemään verkkolähetyksiä tarjotakseen meille valoa ja iloa vuoden pimeimpänä aikana", kertoo Peliviikon koordinaattori Tommi Tossavainen Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista.

Lähes kaikki Peliviikon tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Oman alueen paikallisia tapahtumia voi etsiä Peliviikon tapahtumakartalta.

Koko viikon ohjelma: www.peliviikko.fi/kalenteri

Tapahtumakartta: www.peliviikko.fi/kartta

Verkkotapahtumat: www.peliviikko.fi/verkkotapahtumat

Aihetunniste sosiaalisessa mediassa: #peliviikko

Peliviikon suojelija on Game Makers of Finland!

Peliviikolla on yksi vuosittain vaihtuva suojelija, joka on yleensä pelialan yritys tai muulla tavalla peleihin liittyvä toimija. Peliviikon 10. juhlavuoden suojelija on Peliala ry eli Game Makers of Finland!

Game Makers of Finland on vuonna 2017 perustettu maailman ensimmäinen pelialan työntekijöiden ja opiskelijoiden ammattiliitto. Sen tavoitteena on auttaa luomaan ja kehittämään pelialalle parhaat käytännöt yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Yhdistys haluaa edistää alan hyvinvointia ja kasvua sekä toimia näkyvänä edunvalvojana.

”Peliviikon suojelijana toimiminen on meille suuri kunnia. On hienoa olla mukana edistämässä positiivista pelikulttuuria ja toimia suunnannäyttäjänä kohti tulevaisuuden työelämää”, sanoo Sami Vuolanne, joka on Game Makers of Finlandin puheenjohtaja ja yksi perustajista.

”Olemme mukana Peliviikossa esittelemässä pelialan monimuotoisuutta ja innostamassa nuoria alalle. Tuottamiemme videoiden ja Peliharrastuksesta ammatti -webinaarin avulla haluamme avata pelialan maailmaa alan ammattilaisten kertomana”, sanoo toiminnanjohtaja Milla Pennanen.

Lisätietoja:

Milla Pennanen, toiminnanjohtaja, 050 3028 179, milla@peliala.fi, Game Makers of Finland

Sami Vuolanne, puheenjohtaja, 040 5826 463, sami.vuolanne@peliala.fi, Game Makers of Finland

www.peliala.fi

www.peliviikko.fi/webinaari

Vuoden pelikasvattaja 2020 - Mika Joensuu

Vuoden Pelikasvattajan kunnianosoitus annetaan Peliviikolla henkilölle, organisaatiolle, teolle tai ilmiölle, joka on olemassaolollaan, toiminnallaan tai käytöksellään edistänyt positiivista pelikulttuuria, suvaitsevaisuutta ja asiallista käytöstä peleissä, keskustelua digitaalisesta pelaamisesta tai vähentänyt pelaamiseen liittyviä haittoja.

Tänä vuonna Vuoden pelikasvattajan arvonimen saa Hyvinkään kaupungin nuorisopäällikkö Mika Joensuu. Mika Joensuu on toteuttanut pelikasvatusta työssään ja vapaa-ajallaan yli 20 vuoden ajan. Työkavereiden mukaan Mika Joensuu näkee pelien potentiaalin kasvatuksessa ja edistää aktiivisesti digitaalisten ja perinteisten pelien hyödyntämistä nuorisotyössä.

”Tämän tunnustuksen saaminen tuntuu upealta!” Joensuu kertoo. ”Erilaisia pelejä käytetään paljon nuorisotyössä ohjauksen ja kasvatuksen välineinä, olipa kyse digitaalisista tai perinteisistä peleistä. Kaikenlaiset pelit tukevat hyvin nuorisotyön tavoitteita sekä sosiaalisten että yksilöllisten taitojen oppimisessa. Näiden lisäksi on kuitenkin tärkeää muistaa pelaamisen arvo itsessään ajanvietteenä.”

Vapaa-ajallaan Mika on aktiivinen miniatyyri- eli figupeliharrastaja, ja hän on myös Suomen aktiivisimmista miniatyyriharrastusyhteisöistä ”Figuprojektien vertaisryhmän” perustaja ja ylläpitäjiä. Hän on myös juuri aloittanut "Mikan pelisarja" videoiden tuottamisen YouTubeen, joissa hän avaa erilaisia peliharrastuksia.

”Kannustan myös aikuisia ja lapsia pelaamaan enemmän yhdessä. Se antaa aikuisille keinon ymmärtää lapsia ja nuoria kiinnostavia asioita. Lisäksi jokainen yhdessä vietetty hetki on tärkeä!”

Tämän vuoden Peliviikolla Mika Joensuu on järjestämässä osana Nenäpäivää Nenäcon-livelähetyksen, jossa esitellään Peliviikon kunniaksi mm. miniatyyri- eli figupeliharrastusta.

Lisätietoja:

Vuoden pelikasvattaja arvonimen saajat aiempina vuosina

Mikan pelisarja YouTube-kanava

Figuprojektien vertaisryhmä: Nenäcon

Mika Joensuu (@mikajoensuu) Twitterissä

Peliviikon lyhyt historia

Vuonna 2007 Jenny Levine (Twitter: @shifted) ja Scott Nicholson (Twitter: @snicholson) saivat ajatuksen päästä Guinnessin ennätysten kirjaan suurimmalla määrällä ihmisiä pelaamassa samaa lautapeliä. Tästä maksuttomasta tilaisuudesta muodostui National Games Day, jota vietetiin Yhdysvaltojen kirjastoissa. Tavoitteena pelipäivällä oli koota ihmisiä kirjastoihin pelaamaan ja viettämään aikaa yhdessä.