Peliviikon ja Hope ry:n Pelit kiertoon! -pelikeräyksessä kerätään pelilahjoituksia vähävaraisille

Maanantaina alkavalla Peliviikolla (5.-11.11.2018) järjestetään Pelit kiertoon! -pelikeräys, jonka aikana suomalaiset voivat lahjoittaa lautapelejä, konsolipelejä ja pelikonsoleita vähävaraisille lapsiperheille, äkillisiä kriisejä kohdanneille lapsiperheille sekä huostaanotetuille lapsille. Pelikeräys järjestetään Peliviikon ja Hope ry:n yhteistyönä kahdellakymmenellä paikkakunnalla.

Suomessa köyhyysrajan alapuolella elää lapsiperheitä, jotka taistelevat päivittäin toimeentulonsa kanssa. Pelit ja pelilaitteet ovat monille perheille liian kalliita. Pelit yhdistävät, mutta pelilaitteen tai suositun pelin puuttuminen voi myös sulkea ryhmän ulkopuolelle. Pelit ovat ilon, oivaltamisen ja onnistumisen kokemusten lähde, jota ilman kenenkään ei tarvitse jäädä!

Pelilahjoituksia otetaan vastaan pelikeräyspisteiden normaalien aukioloaikojen puitteissa.

Pelikeräyspisteet ovat:

HELSINKI: Pasilan kirjasto

HYVINKÄÄ: Hyvinkään kaupunginkirjasto

HÄMEENLINNA: Pelitila Bunkkeri

JOENSUU: Joensuun pääkirjaston lasten ja nuorten osasto

JYVÄSKYLÄ: Jyväskylän pääkirjaston lastenosasto

KAJAANI: Kajaanin kaupunginkirjasto

KOKKOLA: Kokkolan kaupunginkirjasto

KOUVOLA: Ohjaamo Kouvola

KUOPIO: Pelitalo Muikku

LAHTI: Lahden pääkirjasto

LAPPEENRANTA: Lappeenrannan kaupunginkirjasto

LOHJA: Lohjan kaupunginkirjasto

MIKKELI: Mikkelin pääkirjasto

OULU: Oulun kaupunginkirjasto

PORI: Pääkirjaston lasten- ja nuorten osasto

ROVANIEMI: Rovaniemen pääkirjasto

SEINÄJOKI: Seinäjoen kaupunginkirjasto

TAMPERE: Pääkirjasto Metso

TURKU: Turun kaupunginkirjasto

VAASA: Vaasan kaupunginkirjasto

Lisätietoa Pelit kiertoon! -pelikeräyksestä:

http://www.peliviikko.fi/pelitkiertoon​

Satoja päiviä tapahtumia!

Pelit kiertoon! -pelikeräyksen lisäksi Peliviikolla järjestetään satoja tapahtumia eri puolilla Suomea, joissa pelattaan esimerkiksi lautapelejä, roolipelejä, konsolipelejä, mobiilipelejä ja tietokonepelejä, sekä tutustuttaan monipuolisesti pelikulttuuriin luentojen ja työpajojen muodossa. Peliviikon ohjelmatarjonnasta löytyy kiinnostavaa tekemistä kaikenikäisille!

Peliviikon tapahtumatarjontaan voi tutustua Peliviikon verkkosivuilta löytyvän tapahtumakalenterin ja -kartan kautta.

Peliviikon tapahtumakalenteri: http://www.peliviikko.fi/kalenteri

Pelikasvattajan käsikirja 2 julkaistaan 9.11.2018

Huippusuosittu ja maksuton Pelikasvattajan käsikirja saa jatko-osan Peliviikon perjantaina. Kasvattajille suunnattu maksuton opas on kirjoitettu kolmenkymmenen ammattilaisen voimin ja sisältää monipuolisia artikkeleita ja kokemuksia tavoitteellisen pelikasvatuksen tueksi. Käsikirjan ensimmäistä osaa on ladattu jo yli 100 000 kertaa!

Pelikasvattajan käsikirja: www.pelikasvatus.fi/kasikirja

Pelikasvattajan käsikirja 2: www.pelikasvatus.fi/kasikirja2 (julkaistaan 9.11.)

Game Educators Handbook: www.pelikasvatus.fi/handbook

Jimm's PC-Store suojelee Peliviikkoa

Peliviikon suojelija on tänä vuonna pelaajien verkkokauppa Jimm's PC-Store. Jimm's on jo vuosien ajan tukenut Peliviikon paikallisia tapahtumia järjestävän Pelikasvattajien verkoston toimijoita, esimerkiksi lainaamalla pelikoneita messutapahtumiin. Jimm's osallistuu tänä vuonna Peliviikkoon järjestämällä oman paikallisen peliturnauksen Turun liiketilassaan, lahjoittamalla palkintoja Peliviikon peliturnauksiin ja järjestämällä Peliviikon kanssa #pelikamu valokuvauskilpailun. #pelikamu valokuvauskilpailu on avoin kaikille sosiaalista mediaa käyttäville.

Jimm's PC-Storen toimitusjohtaja Antti Järvinen kertoi mitä suojelijana toimiminen heidän yritykselleen merkitsee.

"Haluamme Peliviikon suojelijana tuoda esiin pelaamisen positiivisia puolia unohtamatta kuitenkaan myös mahdollisia haittoja, joita liiasta pelaamisesta saattaa aiheutua. Suuri osa pelaajista on lähes koko pelaamansa ajan puheyhteydessä toisiinsa erilaisilla viestintäsovelluksilla, kuten Discord tai Teamspeak. Tämä on jo vakiintunut tapa luoda pysyviä kaverisuhteita. Samalla ihmisten sosiaaliset lähtökohdat menettävät osittain merkityksensä ja he voivat kohdata toisensa tasavertaisista lähtökohdista. Myös kansainvälisten kielten ja teknologian oppiminen helpottuu vertaistuen avulla lähes huomaamatta."

#pelikamu valokuvauskilpailu: http://www.peliviikko.fi/pelikamu

Toimittajalle: Tee pelikulttuuria avaava juttu Peliviikolla

Peliviikko on kirjastojen aloitteesta lähtenyt pelikasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja. Monipuolinen uutisointi kaikenlaisesta pelaamisesta edistää parempaa pelikulttuuria ja Peliviikko tarjoaa satoja kiinnostavia mahdollisuuksia uutisjutuille!

Myös Pelikasvattajien verkoston asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Tältä listalta löytyvät asiantuntijat keskustelevat mielellään kanssasi pelaamisesta.

Pelikulttuurin asiantuntijoita: http://www.pelikasvatus.fi/asiantuntijat

Haluatko käytännön vinkkejä kasvattajalle artikkeliin? Kopioi vapaasti tästä "Puhutko lapsesi kanssa pelaamisesta?" esitteestä: http://www.pelikasvatus.fi/puhu.pdf​

Saat myös halutessasi uuden Pelikasvattajan käsikirjan luettavaksesi ennakkoon.