Pentuajan ruokavaliolla näyttää olevan vaikutus allergisten ja atooppisten iho-oireiden kehittymiseen aikuisilla koirilla

Helsingin yliopiston tutkijat seurasivat yhteyttä 4022 koiranpennun dieettien, erillisten ruoka-aineiden ja allergisten ja atooppisten (AASS) iho-oireiden kehittymisen välillä.

– Pennuilla, joille oli syötetty pentuiässä raakaa naudanmahaa, raakoja sisäelimiä ja ihmisten ruoantähteitä, havaittiin merkittävästi vähemmän allergia- ja atopiaoireita aikuisiässä. Toisaalta pennuilla, jotka eivät saaneet ollenkaan raakaruokaa, jotka söivät suurimman osan ruoasta kuivaruokana ja/tai joille syötettiin hedelmiä tai lämpökuivattuja eläinten osia, oli aikuisiässä huomattavasti enemmän edellä mainittuja oireita, sanoo DogRisk-tutkimusryhmän johtaja, dosentti Anna Hielm-Björkman Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksen mukaan koiranpennun ruokavalion sisältäessä vähintään 20 prosenttia raakaruokaa tai alle 80 prosenttia kuivaruokaa, allergia- ja atopiaoireiden todennäköisyys väheni merkittävästi aikuisiässä. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että jos raakaruokaa ei syöty lainkaan tai ruokavalio koostui yli 80 prosenttisesti kuivaruoasta, oireiden esiintyvyys aikuisilla koirilla lisääntyi merkittävästi. Kun pennuille syötettiin 20 prosenttia muun tyyppistä prosessoitua kaupallista koiranruokaa (kuten tölkkeihin tai pötköihin pakattuja prosessoituja koiraruokia), oireiden todennäköisyys lisääntyi merkittävästi.

– Tulokset viittaavat siten siihen, että nimenomaan raakaruoka edisti ihoterveyttä aikuisiällä, sanoo Hielm-Björkman. Ja että jos 20 prosenttia ruuasta annetaan raakana, niin jo se määrä on riittävä tuottamaan terveysetuja.

Edellisten tekijöiden lisäksi pennut, jotka söivät ulkona muiden eläinten raatoja, niin kutsuttua ”ilmakuivattua raakaruokaa”, kärsivät aikuisiällä vähemmän iho-oireista.

– Tavoitteemme on löytää tapoja, joilla koiranomistaja voi vaikuttaa lemmikkinsä terveyteen. Tutkimuksessa näimme yhteyden aikuisiän AASS-oireiden vähäisemmän esiintyvyyden ja tuoreiden raaka-aineiden tarjoamisen välillä, sekä prosessoitujen ruokien ja sokeripitoisten hedelmien välttämisen välillä. Se on hyvä alku kenelle tahansa omistajalle, sanoo eläinlääketieteen tohtori Manal Hemida, DogRisk-tutkimusryhmän ja Helsinki One Health -verkoston tutkija, ja tämän tutkimuksen päätutkija.

– Tutkimus kuitenkin vain osoittaa syy-yhteyden, mutta ei todista sitä. Ruokavaliointerventiotutkimukset ovat tarpeen, jotta allergisten ja atooppisten iho-oireiden kehittymisen ja ruokavalion osatekijöiden, kuten raaka- ja kuivaruokien, ihmisten ruoantähteiden sekä öljyjen oikean annostelun välistä yhteyttä saadaan tarkemmin selvitettyä, summaa Hemida.

Tutkimuksessa käytetty aineisto