PEPSICO JULKAISEE STRATEGISEN KOKO ARVOKETJUN KATTAVAN PEP+-MUUTOSOHJELMAN (PEPSICO POSITIVE)

Strateginen koko arvoketjun kattava muutosohjelma edistää arvonluontia ja kilpailuetujen tavoittelua kestävästi pitkällä aikavälillä. pep+-ohjelman kolme pilaria määrittävät alan edistyksellisimmät tavoitteet vuodelle 2030 ja edistävät toimia niiden saavuttamiseksi:

1. Positiivinen maatalous: uudistavien käytäntöjen levittäminen maapallon elvyttämiseksi yrityksen koko maatalousjalanjäljen alueella (noin seitsemän miljoonaa eekkeriä, eli noin 2 832 000 hehtaaria)

2. Positiivinen arvoketju:

a. Hiilineutraaliuden (net zero carbon) saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä

b. Tuoda kulutusta enemmän vettä kiertoon (net water positive")

c. Uusia tavoitteita pakkausten vastuullisuuden parantamiseksi, kuten pakkauksissa käytettävän neitseellisen muovin vähentäminen 50 prosentilla ja uusien rohkeiden tavoitteiden asettaminen Pepsi- ja Frito Lay-brändeille

3. Positiiviset valinnat:

a. Maailmanlaajuisten tuotemerkkien mittakaavan ja tavoittavuuden hyödyntäminen positiivisen vaikutuksen saavuttamiseksi

b. Kehittää yrityksen valikoimaa maapalloa ja ihmisiä hyödyttävällä tavalla mukaan lukien kasviperäiset proteiinit, pähkinät ja siemenet sekä täysjyväviljat

c. Laajentaa yrityksen SodaStream-liiketoimintaa, joka arvion mukaan auttaa vähentämään muovipullojen käyttöä yli 200 miljardilla pullolla vuoteen 2030 mennessä

Purhace, New York (15.syyskuuta 2021) - PepsiCo, Inc. on julkaissut pep+-ohjelman (pep Positive), strategisen koko arvoketjun kattavan muutosohjelman: Vastuullisuus on olennainen osa yhtiön tapaa luoda kasvua ja arvoa toimimalla maapallon resurssien asettamissa rajoissa ja innostamalla positiiviseen muutokseen maapallon ja sen ihmisten hyväksi. pep+ ohjaa sitä, miten PepsiCo muuttaa liiketoimintaansa vastuullisemmaksi ja kattaa raaka -aineiden hankinnan, tuotteiden valmistamisen ja myynnin sekä hyödyntää yhteyttä yli miljardiin päivittäiseen kuluttajaan, jotta vastuullisuutta voidaan valtavirtaistaa ja ihmisiä houkutella tekemään itsensä ja maapallon kannalta parempia valintoja.

”Pep+ on yrityksemme tulevaisuus – perustavanlaatuinen muutos siinä, mitä teemme ja miten toimimme, kun luomme kasvua ja yhteistä arvoa vastuullisesti ja painottaen inhimillistä pääomaa. Se heijastaa liiketoiminnan uutta todellisuutta, jossa kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia maapallon ja yhteiskunnan tulevaisuudesta”, PepsiCon puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Ramon Laguarta sanoo.

"Pep+ muuttaa brändimme ja sen, miten ne voittavat markkinoilla. Kuvittele esimerkiksi, kuinka Lay's käyttää vastuullisesti uudistuvan maatalouden keinoin kasvatettuja perunoita, kypsentää ja jakelee perunalastut hiilineutraalisti ja tuottaen vettä enemmän kuin kuluttaa sitä sekä käyttää biokompostoitavia pakkauksia ja vielä tarjoaa tuotteen, jonka natriumpitoisuus on markkinoiden alhaisin. Se on positiivinen valinta. Se on tulevaisuudessa parhaan makuinen perunalastu. Näin pep+ on parempi ihmisille, maapallolle ja yrityksellemme. Kuvittele seuraavaksi tämän mittakaava ja vaikutus, kun muutos toteutetaan kaikissa 23 tuotemerkissämme, jotka ovat miljardien dollarien arvoisia.”

pep+ ajaa edistystä kolmen avainpilarin kautta ja tuo yhteen useita tavoitteita vuodelle 2030 kattavaksi kehykseksi:

Positiivinen maatalous: PepsiCo levittää uudistavia käytäntöjä maapallon elvyttämiseksi yrityksen koko maatalousjalanjälkeä vastaavalla alueella (noin 7 miljoonaa eekkeriä, eli 283 000 hehtaaria) hankkiakseen vastuullisesti tärkeimpiä viljoja ja ainesosia sekä parantaakseen sen maatalouden toimitusketjuun osallistuvan yli 250 000 ihmisen toimeentuloa. Näitä tavoitteita viedään jo käytäntöön Euroopassa, jossa yritys käyttää tarkkuusviljelyteknologiaa ja lannoiteinnovaatioita. PepsiCo testaa Isossa-Britanniassa teknologiaa, joka muuttaa PepsiCon Walkers-sipsien tuotannosta ylijääneet perunankuoret vähähiiliseksi ja ravinteikkaaksi lannoitteeksi. Ensimmäinen pilotti sai aikaan 70 prosentin vähennyksen perunanviljelyn päästöissä. Vuonna 2020 PepsiCo aikookin laajentaa kokeilua muille Euroopan markkinoille.

Positiivinen arvoketju: PepsiCo auttaa rakentamaan kattavan kiertotalousarvoketjun seuraavilla toimilla:

o Hiilineutraaliuden (net zero carbon) saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä

o Tuottaa kulutusta enemmän vettä kiertoon (net water positive) vuoteen 2030 mennessä

o Tuoda arvoketjuun lisää vastuullisia pakkauksia.

PepsiCo on julkistanut uudet tavoitteensa vähentää neitseellisen muovin määrä 50 prosenttia jokaisessa annospakkauksessa koko maailmanlaajuisessa ruoka- ja juomavalikoimassaan vuoteen 2030 mennessä[1], käyttää 50 prosenttisesti kierrätettyä muovia pakkauksissaan sekä laajentaa globaalisti innovatiivista SodaStream-liiketoimintaa, jonka avulla voidaan muiden muassa lähes kokonaan lopettaa juomapakkausten käyttö.

o Yhtiö myös edistää yli 570 miljoonalla dollarilla monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja mukaanottamista

o Yhtiö kannustaa ja tukee kaikkia 291 000 työntekijäänsä tekemään hyvää omissa paikallisissa yhteisöissään yrityksen uudessa, maailmanlaajuisessa One Smile at a Time -vapaaehtoisohjelmassa (Hymy kerrallaan).

Positiivisen arvoketjun kehittämisessä painopiste on ollut pakkausmateriaalien kiertotalouden rakentamisessa Euroopassa. Tanska ja Suomi ilmoittivat hiljattain yhdeksän muun Euroopan markkinan tavoin siirtyvänsä Pepsi-brändin alla 100-prosenttisesti kierrätettyihin muovipulloihin. Viime vuonna muut brändit kuten Liptonin jäätee tekivät vastaavanlaisen muutoksen. Yritys jatkaa myös tukeaan monissa Euroopan maissa toimiville hyvin hoidetuille, toimialan johtamille palautusjärjestelmille, joiden ansiosta yli 90 prosenttia juomapakkauksista saadaan kerättyä kierrätykseen.

PepsiCo jatkaa joustavien muovipakkausten kiertotalouden edistämistä useiden yhteistyöhankkeiden ja innovaatiopanostusten avulla. Näihin kuuluu PepsiCon osallistuminen useisiin lajittelu- ja kierrätysteknologiahankkeisiin, esimerkiksi Holy Grail Watermarks -hankkeen seuraavaan vaiheeseen, jonka testivaihe alkaa PepsiCon ruokapakkausten osalta Ranskassa ja Saksassa vuonna 2022. Yritys jatkaa myös investoimista joustavien muovipakkausten kierrätysinfrastruktuuriin laajennettujen tuottajavastuuhankkeiden kautta eri markkina-alueilla sekä suorilla investoinneilla erilaisiin hankkeisiin kuten Flexible plastic -rahastoon Isossa-Britanniassa.

Positiiviset valinnat: PepsiCo jatkaa valikoimansa ruoka- ja juomatuotteiden kehittämistä niin, että ne ovat parempia ihmisille ja maapallolle:

o Sekä uusiin että olemassa oleviin tuotteisiin sisällytetään ainesosia, jotka ovat parempia maapallolle ja/tai tuovat ravitsemuksellisia etuja. Tuotteissa suositaan kikherneitä, kasvisperäisiä proteiineja sekä täysjyvävaihtoehtoja.

o Yritys laajentaa toimintaansa pähkinä- ja siemenkategoriassa, jossa PepsiCo on jo globaali markkinajohtaja esimerkiksi Meksikossa, Kiinassa ja useilla Länsi-Euroopan markkinoilla.

o Lisätyn sokerin ja natriumin vähentämistä vauhditetaan käyttämällä tieteeseen perustuvia tavoitteita koko yrityksen tuotevalikoimassa. Lisäksi yrityksen ruokatuotteet kypsennetään terveellisemmissä öljyissä. Jo nyt PepsiCo Eurooppa on ilmoittanut sitoutuvansa vähentämään keskimääräistä lisätyn sokerin määrää sen juomatuotteissa 50 prosentilla ja rakentamaan miljardin dollarin ruokatuotevalikoiman, jonka tavoitteena on saada vähintään Nutri-Score B -luokitus vuoteen 2030 mennessä.

o Vain vähän tai ei lainkaan yksittäispakkauksia vaativia uusia liiketoimintamalleja kasvatetaan mukaan lukien yrityksen SodaStream-liiketoiminta, joka on positiivisten valintojen keulakuva ja suurin kivennäisvesibrändi määrällä mitattuna. Jo yli 40 maassa saatavissa oleva SodaStream tuo PepsiCon makuoptiot kuten Pepsi Zeron 23 markkina-alueelle. Lisäksi yrityksen uusi SodaStream professional -alusta laajenee funktionaalisiin juomiin ja yli 10 uudelle markkinalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä on osa brändin pyrkimyksiä auttaa kuluttajia vähentämään muovipullojen käyttöä yli 200 miljardia pullolla vuoteen 2030 mennessä.

o Osana visiotaan yritys pyrkii myös lisäämään läpinäkyvyyttä kuluttajille ja auttaa heitä tekemään kestäviä valintoja. PepsiCo julkisti hiljattain osallistumisensa Foundation Earthin johtamaan projektiin, jossa pakkauksiin lisätään ympäristöpisteytys. Hankkeen tavoitteena on arvioida eri merkintäjärjestelmien kykyä edistää vastuullisia ostovaihtoehtoja kuluttajille ja lisäksi lisätä ruokatuottajien ympäristöä säästävää kehitystä.

”Tämä on todella suuri muutos liiketoiminnallemme. Valikoimamme kehittäminen ja positiivisten vaihtoehtojen tarjoaminen kuluttajille on oikea teko planeetallemme ja ihmisille. Tämä vaatii pitkän aikavälin investointeja, uusia tapoja sitouttaa koko arvoketjumme työhön mukaan sekä kulttuurista muutosta tehdä asiat uudella tavalla”, kommentoi Silviu Popovici, PepsiCo:n Euroopan-toimitusjohtaja.

”Näiden muutosten tekeminen ei kuitenkaan riitä. Meidän on tehtävä yhteistyötä valtionjohtojen ja muiden sidosryhmien kanssa nopeuttaaksemme etenemistämme ja varmistaaksemme, että meillä on oikeanlainen infrastruktuuri ja ekosysteemi auttamassa meitä menestykseen suunnitellessamme uusia tapoja kasvattaa, valmistaa ja nauttia ruokaa.”

Yhtiön kaikki elintarvike- ja juomavalikoiman tuotemerkit vauhdittavat pyrkimystä toteuttaa PepsiCo:n visio vastuullisista pakkauksista sekä käyttävät vaikutusvaltaansa valistaakseen kuluttajia kierrätyksen ja kulutusvalintojen vaikutuksista maapallolle.

o Euroopan 11 markkinalla Pepsi-merkkiset tuotteet siirtyvät 100 prosenttisesti kierrätettyyn PET-materiaaliin vuoteen 2022 mennessä. PepsiCo arvioi, että siirtyminen 100 prosenttisesti kierrätettyihin PET-pulloihin alentaa jokaisen pullon kasvihuonekaasupäästöjä noin 30 prosenttia.

o Yhdysvalloissa kaikki Pepsi-merkkiset tuotteet muutetaan 100 prosenttisesti kierrätetyiksi PET-pulloiksi vuoteen 2030 mennessä, ja Pepsi Zero Sugar -tuotetta aletaan myydä 100 prosenttisesti kierrätetyissä PET-pulloissa vuoteen 2022 mennessä. Brändi juhlii tätä tärkeää siirtymistä vastuullisiin pakkauksiin uudella kuluttajille suunnatulla alustalla, joka liittyy syksyn jalkapallosesonkiin ja yhdistää kierrätystietoisuutta, valistusta ja asianajamista, koska ne ovat ratkaisevia, kun kierrätetyn PET-materiaalin saatavuus riippuu kuluttajien sitoutumisesta kierrätykseen.

o PepsiCo on investoinut elintarvikepakkauksien läpimurtoteknologiaan ja tuo nyt markkinoille täysin kompostoitavan pussin, joka on valmistettu kasviperäisistä materiaaleista. Teollisesti kompostoitavaa pakkausta käytetään aluksi yhdessä Frito-Layn kasvipohjaisessa Off The Eaten Path -tuotemerkissä ja se on kuluttajien saatavilla Yhdysvaltain markkinoilla Whole Foods -myymälöissä tästä kuusta alkaen. Yritys on myös ilmoittanut, että se on valmis yhteistyöhön muiden yritysten kanssa ja lisensoimaan kyseistä teknologiaan ilmaiseksi, koska pitää elintarvikepakkausten kierrätysjärjestelmän luomista tärkeänä.

Lue lisää Pepsi Co:n positiivisesta agendasta: www.pepsico.com/pepsicopositive.

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote sisältää lausuntoja, jotka heijastavat näkemyksiämme tulevasta kehityksestämme ja jotka ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja" vuoden 1995 yksityisten arvopapereita koskevien lakien uudistuslain mukaisesti. Tulevaisuutta koskevat lausunnot tunnistetaan yleensä sisällyttämällä niihin sanoja, kuten "tavoite", "ennakoida", "uskoa", "ajaa", "arvio", "odottaa", "tavoite", "tarkoitus", "voi" "suunnitelma", "projekti", "strategia", "tavoite" ja "tahto" tai vastaavia lausuntoja tai muunnelmia tällaisista termeistä ja muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät luonnostaan ​​riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen olennaisesti tällaisissa lausunnoissa ennustetuista tuloksista, mukaan lukien COVID-19: n vaikutus; PepsiCon tuotteiden tuleva kysyntä; PepsiCo:n maineen tai brändin vahingoittuminen, tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat ja huolet; PepsiCo:n kyky kilpailla tehokkaasti; veden niukkuus; muutokset vähittäiskaupassa tai myynnissä avainasiakkaille; PepsiCon toimitusketjun häiriöt; poliittiset tai sosiaaliset olosuhteet markkinoilla, joilla PepsiCon tuotteita valmistetaan, jaetaan tai myydään; tulevaisuuden tietohäiriöt ja muut häiriöt; ilmastonmuutos tai toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi; uusien tai korotettujen verojen määrääminen tai ehdotettu käyttöönotto PepsiCo:n tuotteille; rajoitusten asettaminen PepsiCo:n tuotteiden markkinoille saattamiseen tai myyntiin; muutokset lakeihin ja määräyksiin, jotka liittyvät PepsiCo:n tuotteiden muovien tai muiden pakkausten käyttöön tai hävittämiseen; ja sovellettavien lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen; ja mahdolliset vastuut ja kustannukset oikeudenkäynneistä, vaateista, oikeudellisista tai sääntelymenettelyistä, tutkimuksista tai tutkimuksista.

Lisätietoja näistä ja muista tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa PepsiCo:n todellisten tulosten olennaisen poikkeavan tässä esitetyistä, on nähtävissä PepsiCo:n arvopaperi- ja pörssikomitealle toimittamissa tiedoissa, mukaan lukien sen viimeisin vuosikertomus lomakkeesta 10-K ja myöhemmät raportit lomakkeista 10-Q ja 8-K. Sijoittajia varoitetaan luottamasta liiallisesti mihinkään sellaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin, jotka puhuvat vain niiden antamispäivästä lähtien. PepsiCo ei ole velvollinen päivittämään mitään tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, johtuen uusista tiedoista, tulevista tapahtumista tai muusta syystä.