Perhevapaauudistus vie kaiken menettäneiltä vielä lisää.

Käynnissä olevan perhevapaauudistuksen tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin ja tasa-arvon lisääminen. Lapsikuolemaperheiden on tätä kuitenkin vaikea uskoa.

”On pöyristyttävää ja yksiselitteisesti väärin, että uudistus halutaan tehdä lapsen kuoleman kokeneiden perheiden kustannuksella”, sanoo KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki.

Tilanteissa, joissa lapsi syntyy kuolleena, synnyttäjän raskausrahakausi lyhenisi yli kolmella viikolla. Myös kuolleena syntyvän lapsen toisen vanhemman oikeus vanhempainrahaan syntymän yhteydessä heikkenee esityksen mukaan 18 päivästä 12 päivään ilman, että asiaa perustellaan mitenkään. Nämä ovat uudistuksen suurimpia heikennyksiä. Kuolleena syntyneitä lapsia on vuosittain alle 200. Perhevapaauudistuksen 80 miljoonan euron kokonaisuudessa tämän ryhmän kustannusvaikutus on täysin marginaalinen.

Hallituksen luonnoksessa ei myöskään parannettu vanhempainrahakauden aikana kuolleiden lasten vanhempien asemaa, mille olisi ollut selkeä tarve. Vanhemmat tarvitsevat aikaa lapsen kuoleman jälkeen.

”Fyysisen toipumisen lisäksi myös psyykkinen puoli, menetys ja suru, vievät voimavaroja. Vaihtoehdoksi jää käytännössä sairausloma, mikä on yhteiskunnalle aina kalliimpi vaihtoehto”, Uittomäki huomauttaa.



Surulle aikaa ja tilaa myös Suomeen

Esimerkiksi Tanskassa on juuri tullut voimaan laki, jonka vaikutuksesta Sorgorlov, karkeasti käännettynä ”suruvapaa”, pitenee ja laajenee. Sen myötä kaikilla alle 18-vuotiaana kuolleiden lasten vanhemmilla on oikeus yhteensä 26 viikon vapaaseen.

Tanskan eduskunnan hyväksymä lakiehdotus tuli voimaan vuoden alussa ja se koskee molempia vanhempia - olivatpa he biologisia vanhempia tai adoptiovanhempia. Poissaolon aikana heillä on oikeus vanhempainrahaan, jos he täyttävät vanhempainlakiin sisältyvät ehdot.

Tanskan Työllisyyden ja sukupuolten tasa-arvon ministeri Peter Hummelgaard kommentoi asiaa näin:

”Olen todella iloinen voidessamme tarjota vanhemmille, jotka ovat elämänkriisissä ja pahimmassa mahdollisessa tilanteessa - lapsensa menetettyään, vuodenvaihteesta lähtien paremmat mahdollisuudet surun käsittelemiseen. Uskon, että tällä suruvapaan huomattavalla pidentämisellä on merkitystä, ja arvostan sitä suurta poliittista tukea, jota asia on saanut koko käsittelyajan.”

Tästä tulisi Suomenkin ottaa mallia.