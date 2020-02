Perheyritys Menevä kiihdyttää Suomen tunnetuimmaksi taksibrändiksi

Menevä taksipalvelun tavoitteena on olla valtakunnallisesti tunnetuin taksitoimija vuoden 2020 lopussa. Avuksi otetaan mittava huumorilla sävytetty mainoskampanja. "Olemme tällä hetkellä Suomen suurin perheomistuksessa oleva taksialan yritys. Nyt haluamme myös olla tunnetuin. Käynnistämme yrityksemme tähän mennessä suurimman markkintointikampanjan, jolla lähdemme hakemaan lisää kasvua", sanoo Menevän myynti- ja markkinointijohtaja Arto Peisa.

Valtavan kasvuloikan viime vuoden aikana ottanut suomalainen perheomistuksessa oleva Menevä taksipalvelu aikoo kasvattaa bränditunnettuuttaan helmikuun alussa käynnistyvällä ja koko vuoden kestävällä laajalla, koko Suomen tavoittamalla mainoskampanjalla. Mainonnassa pyritään tekemään asioita alasta poikkeavalla, täysin uudella otteella yllättävienkin kumppaneiden kanssa, lupaa Menevän myynti- ja markkinointijohtaja Arto Peisa. "Uskallan väittää, että kukaan toinen suomalainen taksiyhtiö ei ole tehnyt mainontaa tällä tyylillä tai näin isosti ennen. Tämän vuoden jälkeen toivomme, että kaikki tuntevat Menevä-brändin."

Peisan mukaan taksiyhtiö otti mainonnan keinoksi huumorin. "Taksialalla on ollut lain vapauduttua aika surkeat tunnelmat. Kuluttajat ovat kipuilleet, samoin pitkään alalla toimineet taksiyhtiöt. Me halusimme kääntää asiasta toisen puolen ja nostaa huumorin sekä hyvän mielen keinoin esiin erilaista lähestymistapaa asiaan."

Arto Peisa toteaa, että Menevä on osannut luovia taksialan murroksen läpi keskittymällä toiminnan kehittämiseen ja ennen kaikkea kuljettajista huolehtimiseen, mikä onkin mahdollistanut hurjan kasvun. "Olemme iloksemme onnistuneet uudessa toimintaympäristössä, jossa näemme paljon mahdollisuuksia skaalata konseptiamme palvelemaan uusia Menevä-asiakkaita. Menevä haluaa olla jatkossakin eturintamassa kehittämässä alaa entistä paremmaksi."

Menevä taksipalvelu on kasvanut vuoden aikana enemmän kuin kukaan muu suomalainen taksialan toimija. Vuodessa liikevaihtonsa viisinkertaistanut Menevä tähyää silti eteen- ja ylöspäin. "Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna noin 40 miljoonaa. Olemme merkittävä toimija alalla."

Peisa myöntää, että iso kasvu on tullut erityisesti viime keväänä startanneen Uudenmaan Kela-sopimuksen myötä. Yrityksen automäärä on kasvanut vuodessa yli tuhanteen. "Viime vuoden aikana keskityimme hoitamaan uutena kuljetuspalveluiden tuottajana aiemmin paljon kritiikkiä saaneet Kela-kuljetukset kuntoon. Nyt kun ne rullaavat mukavasti, on aika keskittyä yrityksen tarjoamiin muihin kuljetuspalveluihin. Seuraavaa kasvuloikkaa tavoittelemme nyt lisäämällä bränditunnettuutta ja tuomalla esiin Menevän konseptia ja tapaa ajatella. Haluamme tuoda erityisesti esiin tarjoamamme hyvän palvelun, joka nojaa vahvasti yrityksen arvopohjaan. Näillä eväillä uskomme kasvuun."

Menevä taksipalvelun mainoskampanja käynnistyy 6.2. ja jatkuu koko kalenterivuoden ajan. Mainoskampanjointia toteutetaan yrityksen oman markkinointitiimin voimin sekä tuotantoyhtiö Veli Creativen kanssa. "Mainosfilmien tuotantoon otimme Veli Creativen, mutta suurin osa markkinoinnin sisällöntuotannosta toteutetaan oman ammattitaitoisen markkinointitiimimme voimin. Odotamme mielenkiinnolla, miten suuri yleisö ottaa kampanjamme vastaan."