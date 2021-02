Perinteisen ja modernin median onnistunut hyödyntäminen tuo tuloksia informaatiotulvan keskellä

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n Oma Media -arvion parhaana mediana palkittiin tänään OP Ryhmän Rahapuhetta-podcast ja Metsä Boardin vuosikertomus. Mukana arviossa oli verkkosivuja, digitaalisia ja painettuja lehtiä, vuosikertomuksia sekä uutena, kilpailussa selvästi nousevana mediana podcasteja.

Vuoden 2020 Oma Media -kilpailun voiton jakaa kaksi erilaista mediaa: jaetulle ykkössijalle nousevat OP Ryhmän Rahapuhetta-podcast ja Metsä Boardin vuosikertomus 2019. Tuomaristo näki ensimmäisen sijan jakamisen ainoana oikeana vaihtoehtona, sillä molemmat laadukkaat mediat saivat tismalleen saman pisteytyksen tuhannesosan tarkkuudella.

Rahapuhetta-podcastia tuomaristo kiittää erityisesti sen kanavasta ja konseptista. Tuomariston mukaan podcast on erittäin onnistunut kokonaisuus, jolla on tarkkaan määritelty kohderyhmä, hyvin valittu kanava ja onnistuneesti luotu kohderyhmää puhutteleva viihdyttävä sisältö, jolla pystytään vaikuttamaan kuulijoihin.

Metsä Boardin vuosikertomus 2019 siirtyi Oma Media -arvioon vuonna 2020 keväällä järjestetystä Vuosikertomusarviosta. Voitto oli medialle jo toinen, sillä keväällä vuosikertomus palkittiin listattujen yritysten parhaaksi vuosikertomukseksi. Tuomaristo kiittää Metsä Boardin vuosikertomusta etenkin sen vaikuttavuudesta. Vuosikertomus tuo kohderyhmiä palvelevaa sisältöä ja dataa esiin kiinnostavasti ja perustaa kerronnan laadukkaisiin faktoihin.

Oma Media -tuomariston puheenjohtajana on vuoden 2020 osalta toiminut Raine Tiessalo.

– Tänä vuonna menestyneille medioille on tyypillistä, että ne ovat selkeitä niin ulkoasun, viestien kuin konseptinkin näkökulmista ja niitä on helppo käyttää. Kun organisaation eri tasoilla tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja miksi, kohderyhmä on mahdollista tavoittaa laadukkaasti. Laadukkaaseen omaan mediaan kannattaa laittaa paukkuja informaatiotulvan keskellä, Tiessalo sanoo.

Kunniamaininnat Kirkon Ulkomaanavulle, Tampereen korkeakouluyhteisölle ja Malmin seurakunnalle

Tuomaristo antoi tänä vuonna kolme kunniamainintaa.

Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-lehti sai kunniamaininnan lukijaystävällisyydestään. Tuomariston mukaan Tekoja-lehti on lukijaystävällinen julkaisu, jonka kuvamateriaali on monipuolista ja tyyli selkeä sekä helposti hahmotettava. Tuomaristo kiittää lehden poikkeuksellisen hienoa tuotantoa ja kuinka vakavia aiheita käsitellään ihmislähtöisesti ja korkealla ammattitaidolla.

Tampereen korkeakouluyhteisön Unit-lehti ja verkkolehti sai kunniamaininnan sisällöstään. Tuomaristo kertoo, että Tampereen korkeakouluyhteisön Unit-lehti avaa tieteen maailmaa kiinnostavalla ja hauskalla tavalla. Sisällöissä on pureutuvaa tulkintaa ja tutkittu tieto on koko julkaisun keskiössä. Lehti on viisaasti ja selkeästi jäsennelty ja juttujen sisäinen rakenne on aikakauslehtimäisen laadukas.

Rohkeudesta kunniamaininnan saa Malmin seurakunnan Älä pelkää -mediakokonaisuus, joka uskaltaa kohdata herkän aiheen arkailemattomasti. Mediakokonaisuus on kokeileva ja onnistunut tapa viedä kirkkoa lähemmäksi ihmisten arkea. Tuomaristo kiittää myös median lähestymistapaa, joka tuo niin toivoa kuin ratkaisuja sekä nostaa esiin alueen ihmisiä ja heidän tarinoitaan.

Tuomariston yllättäjä! -erityismaininnan saa Cultura-säätiön Culturalist-verkkosivusto, joka tukee oivaltavalla tavalla kotouttamista Suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuurimme oppimista. Tekijät ovat tehneet rohkean avauksen ja onnistuneet käsittelemään monipuolisia aiheita mielenkiintoisesti.

Seuraava Oma Media syyskaudella 2021 – organisaatiomedioiden trendit näkyvät myös tulevassa kilpailussa

Voittajat ja kunniamainintojen saajat julistettiin Oma Media 2020 -päätöstilaisuudessa.

ProCom Oy:n johtaja Miia Rosenqvist kertoo ilahtuneena, että vuoden 2020 arviossa oli mukana yhteensä 18 hyvin erilaista ja laadukasta mediaa.

– Organisaatiomediat ovat upeasti uusiutuneet lähivuosien aikana. Tämä kilpailu oli meillä aikanaan Lehtikatsaus ja kaikki arvioitavat mediat printtilehtiä. Nyt trendinä nousee ensimmäistä kertaa esiin podcastit. Ne ovat selvästi löytäneet oman paikkansa myös organisaatioiden sidosryhmissä, summaa Rosenqvist.

Tuomaristoon kuuluivat Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Raine Tiessalo, Brunnen Communicationsin johtava konsultti Terttu Sopanen, Somepointin digiviestinnän konsultti Heidi Selkäinaho sekä Studio Pekka Piipon toimitusjohtaja ja muotoilija Pekka Piippo.