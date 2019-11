Perjantaina otetaan jälleen lapset mukaan töihin

Lapsen oikeuksien viikko huipentuu valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -päivään jo neljättä kertaa. Yli 800 työpaikkaa avaa ovensa työntekijöidensä lapsille perjantaina 22.11. Päivän suosio ja tunnettuus on kasvanut vuosi vuodelta.

Tämänvuotiseen teemapäivään ovat ilmoittautuneet esimerkiksi Ikean Tampereen ja Kuopion tavaratalot, Naantalin kylpylä, Tikkurila Oyj, Pfizer Suomi, Danske Bank, Yle sekä useat eri virastot, ministeriöt ja kunnat.

– On hienoa nähdä, että Lapsi mukaan töihin -päivä tunnetaan Suomessa jo näin laajasti. Päivä on selvästi lisännyt suosiotaan vuosi vuodelta, toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

– Lapset ja lapsiperheet huomioiva toimintakulttuuri työpaikoilla on tärkeää ja edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, Pekkarinen korostaa.

Sydänkeskus odottaa pieniä vieraita innolla

Turun yliopistollisen keskussairaalan Sydänkeskuksessa Lapsi mukaan töihin -päivää on vietetty jo kolmena vuotena. Tänä perjantaina Sydänkeskukseen odotellaan saapuvaksi noin 40 lasta.

– Odotamme heitä innolla. Haluamme antaa lapsille mahdollisuuden tutustua vanhemman tai läheisen ihmisen työpaikkaan, koska työpaikalla aikuinen viettää ison osan ajastaan. Kuka tietää, vaikka tutustumisesta jäisi myös pieni kipinä tulevaisuuteen ja tulevaan ammatinvalintaan! Aikaisemmista vuosista on erittäin mukavia kokemuksia, siksi henkilökunta on toivonut tätä tapahtumaa tällekin vuodelle, kertoo ylihoitaja Heidi Laine.

Viime vuonna Tyksin Sydänkeskukseen kutsuttiin nuorisoa. Nyt on alakouluikäisten ja sitä nuorempien lasten vuoro.

– Olemme järjestämässä lapsivieraille ikään sopivia, terveydenhuoltoon liittyviä tehtävärasteja, jotka sisältävät esimerkiksi sydänäänien kuuntelua, pulssin tunnustelua, verenpaineen mittausta ja pastillien jakoa lääkekuppeihin. Aikaisempina vuosina ohjelmaan on kuulunut muun muassa sydänaiheinen lyhyt luento sekä erilaisia harjoitteita kuten elvytystä tai injektion pistämistä. Yläkouluikäisille ja vanhemmille pidettiin myös ammattiesittelyjä, Laine luettelee.

Oulu on lapsiystävällinen kunta

Oulun kaupunki on tänä vuonna mukana Lapsi mukaan töihin -päivän vietossa toistamiseen.

– Oulu on ollut Unicefin lapsiystävällinen kunta joulukuusta 2017 alkaen, joten haluamme tuoda esiin tässäkin yhteydessä YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja Unicef lapsiystävällinen kunta -mallin perusedellytyksiä kohtelemalla lapsia tasa-arvoisina kunnan asukkaina. Päivän avulla he saavat tietoa kaupunkimme toiminnoista ja työtehtävistä. Olemmekin kannustaneet ja tukeneet kaikkia kaupungin yksiköitä lähtemään mukaan toimintaan, kertoo koordinaattori Eija Ruohomäki.

– Esimerkiksi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden puolella lapsille järjestetään mittaus- ja suunnittelutehtäviä, lennokin rakentamista, reittisuunnistusta sekä aarteen etsintää, Ruohomäki havainnollistaa kaupungin järjestämää ohjelmaa.

Karkkia ja elokuvia Woltin toimistolla

Ravintolaruoan kotiinkuljetuspalveluja tarjoavana yrityksenä tunnetuksi tullut Wolt on sen sijaan mukana Lapsi mukaan töihin -päivässä nyt ensimmäistä kertaa.

– Olemme innolla osana hanketta. Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat joustavasti yhdistää työn ja muun elämän. On kiva toivottaa myös perheiden pienimmät vierailemaan toimistollamme ja osallistumaan elämänsä aikuisten työpäivään. Järjestämme heille Wolt-karkkikaupan ja leffailtapäivän. Näiden lisäksi lapsille on pitkin päivää tarjolla legoja, flipperi, lauta- ja palapelejä sekä värikyniä. Leikkihän on lasten työtä! toteaa Executive Assistant Karoliina Ratia.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto, työ- ja elinkeinoministeriö ja Lastensuojelun Keskusliitto ovat koordinoineet kampanjapäivän suunnittelua yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa jo vuodesta 2016. Järjestäjät uskovat, että työpaikkojen kannustava ja työelämäkäytänteitä kehittävä ote takaavat sen, että työn ja perheen yhteensovittamisessa onnistutaan entistä paremmin.



Lisätietoa:

Elina Pekkarinen

lapsiasiavaltuutettu

p. 0295 666 858



lapsimukaantoihin.fi

lapsimukaantoihin.fi/osallistujat

lapsiasia.fi

lskl.fi