Perjantaina romumetallin seasta löytyneen säteilylähteen omistaja selvisi

Uusi säteilylaki tiukentaa työnantajien radonmittausvelvoitetta 9.11.2018 13:40 | Tiedote

Tänään vahvistetun ja 15.12. voimaan astuvan säteilylainsäädännön uudistuksen myötä radonpitoisuuden viitearvo asunnoissa, työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa laskee 300 becquereliin kuutiometrissä (Bq/m3) ilmaa kun aikaisempi raja on ollut 400 Bq/m3. Työnantajalle radonmittauksen tekeminen työpaikalla on pakollista, jos on perusteltua olettaa että työtilan radonpitoisuus on viitearvoa suurempi. Muun muassa koko pääkaupunkiseutu sekä useat kunnat Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa tulevat uusina alueina mittausvelvoitteen piiriin.