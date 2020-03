PerkinElmer kasvattaa Suomen tuotantoaan COVID-19 testaustarpeisiin

Turussa toimiva terveysteknologian yritys PerkinElmer Wallac Oy, joka on osa amerikkalaista PerkinElmer-konsernia, on kasvattamassa voimakkaasti tuotantoaan Turussa vastatakseen COVID-19 pandemian aiheuttamaan testaustarpeen kasvuun niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Suomessa 550 henkeä työllistävä yritys on kansainvälisesti tunnettu erityisesti raskaudenaikaisen ja vastasyntyneiden seulonnan teknologiastaan. Seulontatuotteiden lisäksi PerkinElmer valmistaa Turun yksikössä DNA:n ja RNA:n eristämiseen tarkoitettuja laitteita ja reagensseja, joita tarvitaan nyt poikkeuksellisen suuria määriä juuri koronavirustestauksen mahdollistamiseksi.



Koronatestaustuotteiden kysyntä on kasvanut jo viikkoja merkittävästi. Nostaakseen tuotantokapasiteettia nopeasti lisääntyneeseen testaustarpeeseen PerkinElmer on jo palkannut Turun tehtaalleen 15 uutta työntekijää ja hakee jatkuvasti lisää etenkin instrumenttiasentajia ja tuotantolaborantteja.

– On ehdottoman tärkeää varmistaa riittävä koronaviruksen testauskapasiteetti niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Meillä Turussa on vuosikymmenien kokemus diagnostiikkalaitteiden ja reagenssien valmistuksesta ja siltä osin hyvät edellytykset osaltamme auttaa COVID-19 pandemian hillitsemisessä, sanoo PerkinElmer Wallacin toimitusjohtaja Petri Kallio.

PerkinElmerin PCR -testi on äskettäin saanut Euroopan lääkeviranomaisilta CE-IVD luvan sekä myyntiluvan Euroopan markkinoille.

Myös raskausseulontatuotteiden tuotanto turvattava

Koronainfektioiden leviämisestä huolimatta terveydenhuollolla on muitakin elintärkeitä tehtäviä.

– On välttämätöntä turvata sekä raskaudenaikaisen että vastasyntyneiden seulontatuotteidemme tuotanto myös näissä poikkeusoloissa sekä varmistaa, että ammattitaitoinen henkilöstömme voi käydä täysipainoisesti töissä ja luottaa siihen, että yhteiskunnalliset palvelut myös tämänhetkisessä haastavassa tilanteessa mahdollistavat työssäkäynnin, painottaa PerkinElmerin seulontatuotteista vastaava johtaja Petra Furu.



PerkinElmerin raskauden aikaisen seulonnan tuotteilla voidaan aikaisessa vaiheessa havaita kohonnut raskausmyrkytyksen riski tai riski sikiön kromosomipoikkeamille. Vastasyntyneiltä otettavista seulontaverinäytteistä seulotaan synnynnäisiä aineenvaihdunta- ja immuunipuutos-sairauksia, jotka voivat diagnosoimatta ja hoitamatta johtaa vakavaan vammaan tai jopa kuolemaan. Viime vuonna noin 35 miljoonaa vastasyntynyttä lasta yli 90 maassa seulottiiin PerkinElmerin tuotteilla, ja testauksen avulla päivittäin keskimäärin yli 70 vauvalle pystyttiin turvaamaan varhainen hoito. Näitä harvinaisia sairauksia seulotaan myös Suomessa PerkinElmerin tuotteilla.



PerkinElmerin Turun yksikön tuotannosta yli 90 prosenttia menee vientiin. Se on myös yksi maailman johtaviin terveysteknologian yrityksiin kuuluvan PerkinElmer-konsernin suurimmista tuotekehitys- ja valmistusyksiköistä.