Perkon ja Perkolan konsertti Naantalissa tunnelmoi eri tyyleissä ja aikakausissa

Jukka Perkon ja Mikko Perkolan musisoinnissa kuljetaan tyylistä ja aikakaudesta toiseen kuulijaa ravisuttavalla tavalla. Kirkkaat 1600-luvun luuttulaulut kohtaavat suomalaisuuden ytimessä liikkuvat sävelmät Eppu Normaalista Toivo Kärkeen. Nämä liimataan yhteen savuisilla jazz-standardeilla ja duon omilla sävellyksillä. Taiturillisena gambistina tunnetun Perkolan kirkas laulu hiipii suoraan kuulijan ytimiin ja jazzin eväin ravitun Perkon saksofoni maalaa modernia kaihoa.

Jukka Perko ja Mikko Perkola edustavat kumpikin omien alojensa suomalaista ja kansainvälistä kärkeä. Jukka Perko soitti itsensä jazz-piirien tietoisuuteen teini-ikäisenä Pori Jazz -festivaaleilla kesällä 1986. Jo seuraavana vuonna hänet kutsuttiin trumpetisti Dizzy Gillespien 70-vuotisjuhlakiertueen orkesteriin. Gillespien yhtyeessä vietetyn kahden vuoden jälkeen hän on johtanut omia yhtyeitään ja esiintynyt yli 40 maassa. Loistavan soittotekniikkansa siivittämänä ja yhdistelemällä suomalaiskansallisia ominaispiirteitä jazzin perinteeseen hän on kasvanut yhdeksi sukupolvensa tärkeimmistä saksofonisteista.

Mikko Perkola on opiskellut musiikkia muun muassa Haagin kuninkaallisessa konservatoriossa. Hän on konsertoinut ja levyttänyt kamarimuusikkona eri puolilla maailmaa. Hänen levytyksensä Bachin ja Couperinin gambasarjoista (Naxos 2008 ja 2011) saivat ylistäviä arvioita. Jäsenyys viisihenkisessä gambayhtye Phantasmissa on vienyt häntä esiintymään konserttisaleihin Wigmore hallista Hong Kongiin. Perkolalla ei ole erityistä suhdetta vanhaan musiikkiin, vaan hän työskentelee sujuvasti niin jazzmuusikoiden, tanssijoiden, kuvataiteilijoiden kuin nykymusiikkiin erikoistuneiden taiteilijoiden kanssa.

Konsertin kesto noin 70 min, ei väliaikaa. Liput 38 € (opiskelijat ja alle 18-vuotiaat 19 €) Lippupisteestä. Lux Gratiae -tapahtumaa vietetään Naantalissa 28.-30.10.2022.