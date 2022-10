Pertti Ruuska Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön päälliköksi

Maaseutuyksikön tehtävänä on Keski-Suomen maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen. Tehtäviin kuuluvat mm. yrityksien ja maaseudun elinkeinojen rahoitus sekä viljelijätukien hakemisen, maksatuksen ja valvonnan hallinnointi.



Pertti Ruuska on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri (agronomi) ja kauppatieteiden maisteri. ELY-keskuksen palvelukseen Pertti Ruuska tuli maaseutuasiantuntijaksi vuoden 2022 alussa. Hän on aikaisemmin työskennellyt maaseudun edunvalvonta- ja kehittämistehtävissä sekä tutkijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa.

─ Maaseutuyksikössä pyrimme yhteistyössä muiden tahojen kanssa turvaamaan kestäviä toimintaedellytyksiä keskisuomalaiselle maataloudelle ja muille maaseutuelinkeinoille sekä kehittämään maaseutua myös hyvänä ja kiinnostavana asumisympäristönä, toteaa Pertti Ruuska.

Maaseutuyksikön päällikön tehtävää koko ELY-keskuksen olemassaoloajan hoitanut Ulla Mehto-Hämäläinen siirtyy eläkkeelle.