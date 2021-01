Perusparannus- ja uudistushankkeen kokonaiskustannukset vahvistuneet

Helsingin Olympiastadionin ja perusparannus- ja uudistamishankkeen kokonaiskustannukset ovat vahvistuneet. Rakennuttajan eli Helsingin kaupungin mukaan lopulliset kokonaiskustannukset ovat enintään 336,873 miljoonaa euroa. Hankkeen aikana tapahtuneen kustannusten nousun taustalla on erityisesti voimakkaan noususuhdanteen myötä kallistuneet rakennusurakoiden hinnat.

Olympiastadionin uudistuksen enimmäishinnasta sovittaessa vuonna 2014, hankkeen rahoituksessa ei huomioitu ns. tarjoushintaindeksiä eli rakennuskustannusten nousua. Vuosina 2015-2020 rakennusala on elänyt erityisen voimakasta noususuhdannetta, jonka johdosta työvoiman ja materiaalien hinnat ovat olleet jatkuvassa kasvussa.

Tarkasti suojellun rakennuksen uudistamisen yhteydessä ilmeni lukuisia yllätyksiä ja työ osoittautui huomattavasti ennakoitua vaativammaksi huolellisesta suunnittelusta huolimatta. Esimerkkeinä ovat aiempaa laajemmat ja vaativammat kallion louhinnat ja vahvistukset, kosteusvaurioituneiden rakenteiden uusiminen sekä betonirakenteiden lisätyöt niin uudis- kuin peruskorjauslohkoilla.

Elokuussa avattu Olympiastadion on kokenut merkittävän muodonmuutoksen. Helsinkiin on saatu kansainvälisten suurtapahtumien vaatimukset täyttävä monitoimiareena. Lisäksi stadionin yhteyteen ja erityisesti sen alapuolelle on rakennettu merkittävissä määrin kokonaan uusia tiloja. Uudistettu Olympiastadion on päivittäin kaupunkilaisten ja vierailijoiden käytössä ja toiminta on käynnistynyt koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetettujen rajoitusten puitteissa.

Uudistunut Olympiastadion avautui elokuussa 2020 keskellä poikkeuksellista koronavuotta. Kansalaisten kiinnostus stadionia kohtaan on ollut tilanteesta huolimatta suurta. Tapahtumatiloille, uusille vierailijapalveluille ja liikuntasaleille on ollut kova tarve. Urheilutapahtumia, konsertteja ja muita suurtapahtumia on lukuisia tiedossa vuodelle 2021 ja eteenpäin tuleville vuosille.

Stadionin tulevien tapahtumien arvioidaan luovan vuosittain noin 1150 työpaikkaa ja tuovan 132 miljoonaa euroa tuotantovaikutuksia. Vuosittaisiksi aluetaloudellisiksi vaikutuksiksi arvioidaan 80 miljoonaa euroa.

Lisätietoa perusparannus- ja uudistamishankkeesta

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

projektinjohtaja Aulis Toivonen, p. 09 310 38474 / 050 5279 774

Lisätietoa Olympiastadionin toiminnasta

Stadion-säätiö, Olympiastadionin johtaja

Ari Kuokkanen, p. 040 7182381