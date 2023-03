Perussuomalaiset pettivät lupauksensa työntekijöille

Kiky-maksujen eli palkan sivukulujen siirto takaisin työnantajalle on ollut Vaalistaja-kampanjan pääteemoja, sillä se vaikuttaa suoraan palkansaajan palkkapussin paksuuteen. SAK:n Kantar Publicilla syksyllä 2022 teettämän kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia työväestöön kuuluvista pitää kiky-maksujen siirtoa merkittävänä asiana äänestyspäätöstä tehtäessä.

– Tätä voisi luonnehtia vaalipetokseksi. Olemme kertoneet eri yhteyksissä sadoille tuhansille äänestäjille, mitkä puolueet kannattavat ja mitkä eivät kannata kiky-maksujen siirtoa. Monelle tämä on varmasti ollut merkittävä seikka heidän valitessaan puoluetta. Heitä on selkeästi johdettu harhaan, SAK:n johtaja Jyrki Konola sanoo.

SAK:n jäsenliitoilla on yli 800 000 jäsentä. He edustavat noin kahtakymmentä prosenttia äänestäjistä. Vaalistaja-kampanjan ja liittojen omien kampanjatoimien kautta on tavoitettu arviolta 200 000 jäsentä.

SAK:n ja sen ammattiliitot ovat pitäneet kiky-maksujen siirtämistä takaisin työnantajalle tärkeänä, koska sen kautta työntekijöille jää enemmän käteen palkasta eikä samaan aikaan tarvitse tehdä veroleikkauksia. Palkan sivukulujen kautta hyöty ulottuu paremmin pieni- ja keskituloisille. Kahden miljardin euron maksutaakan pitämistä työntekijöiden maksettavana ei ole enää myöskään perustetta, koska yritykset voivat paremmin ja niiden kustannuskilpailukyky on voimistunut viime vuosina merkittävästi.

– Perussuomalaiset on tiennyt, mitä varten sen kantaa on kysytty. Puolue on myös tiennyt ne tavat, joilla ammattiliitot aktivoivat jäseniään äänestämään. Kun puolue antoi SAK:n liitoille kyllä-vastauksen kiky-maksujen palauttamisesta työnantajille, se tiesi saavansa taakseen merkittävän kansanliikkeen panostuksen eduskuntavaaleihin heille tärkeän äänestäjäjoukon keskuudessa, Konola toteaa.

– Tämä on jo toinen kerta, kun meidät on petetty perussuomalaisten toimesta. Vuonna 2015 puolue petti palkansaajat Sipilän hallituksessa ajamalla pakkolakipakettia, joka lopulta survottiin työntekijöiden kurkusta alas kilpailukykysopimuksen muodossa. Luotimme turhaan siihen, että perussuomalaiset haluaa perua tekonsa, Jyrki Konola päättää.