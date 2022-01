Pesäpallostadionin luistelualueen uudet pukukopit kärsivät ilkivallasta

Hietalahden pesäpallokentän luistelualueella otettiin käyttöön kaksi täysin uutta pukukoppia joulukuussa heti luistelujäiden auettua. Pukuhuoneet ovat kärsineet ilkivallasta siitä lähtien.

- Ovia on potkittu luistimilla ja niihin on lämitty kiekoilla. Ovissa on tämän vuoksi reikiä ja murtumia. Nyt yhden suihkuhuoneen oveen on isketty valtava reikä, ja ovi täytyy korvata uudella, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Lämpimät pukuhuoneet kaikkien yhteistä tilaa

Vaasan kaupungin ylläpitämillä luistelualueilla lämpimiä pukuhuonetiloja on isoimmilla luistelukentillä eli Hietalahden pesäpallostadionilla, Isolahdessa, Huutoniemellä ja Vöyrinkaupungilla. Pesäpallokentän pukukopeissa on myös wc-tilat.

- Pukukopit ovat kaikille avoimia tiloja. Toivomme, että yhteiset tilat pidettäisiin kunnossa, jotta emme joudu sulkemaan pukukoppeja ilkivallan vuoksi. Erityistä valvontaa ei kopeissa ole, vaan työntekijämme tai vartija hoitaa koppien sulkemisen illalla, Lehtonen kertoo.