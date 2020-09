Petri Ala-Maunuksen ensimmäinen yksityisnäyttely Vaasaan

Pohjanmaan museossa 30. syyskuuta avautuvassa näyttelyssä maisemamaalaus toimii ajallisena linkkinä menneen ja nykyisen välillä. Kahteen eri tilaan jakautuvassa kokonaisuudessa taidemaalari Petri Ala-Maunus esittelee uusimpia teoksiaan pääosin Karl Hedmanin klassikkokokoelman kanssa ja siihen integroituna.

Taiteilija Petri Ala-Maunus (s.1970) on tullut tunnetuksi suurikokoisista ja romanttisista maisemamaalauksistaan. Ensimmäisessä museaalisessa yksityisnäyttelyssään History and Utopia of Landscape hän esittelee uusinta tuotantoaan ja luo dialogin vaasalaisen klassikkokokoelman, Karl Hedmanin kokoelman kanssa. Näyttely jakautuu kahteen tilaan. Yhtäällä nähdään Ala-Maunuksen suuri nimiteos History and Utopia of Landscape (2018-19) yhdessä pääosin Hedmanin kokoelmista valikoitujen maisemamaalausten seurassa. Toisaalla nykytaiteilijan teokset sulautuvat osaksi historiallista kokoelmaa Hedmanin kerroksessa, Pohjanmaan museon vanhimmassa osassa.

Näyttelyn 14-metrinen nimiteos History and Utopia of Landscape oli esillä ensi kertaa Suomen suurimmassa taidekilpailussa Ars Fennicassa 2019. Teoksen mittakaava tarjoaa katsojalle psykofyysisen kokemuksen, maisemaan astumisen. Sen vuoksi näyttelytilassa on merkittynä paikka (”selfie spot”), jossa voi ottaa itsestään kuvan osana maisemaa.

–Maalaus on mittakaavaltaan monumentaalinen ja sisällöltään synteesi, jossa taiteilija toteuttaa maiseman ideaalia. Sen juuret löytyvät düsseldorfilaisesta koulukunnasta, jossa maisemamaalauksen perinnettä yhdistäen teoksessa on useita osia eri maisemista ja ne yhdistyvät yhdeksi kuvitteelliseksi kokonaisuudeksi, kertoo Vaasan kaupungin museoiden näyttelypäällikkö Maaria Salo, joka on myös näyttelyn kuraattori.

Dialogi taidehistoriallisen maisemamaalauksen kanssa on luotu pääosin Hedmanin kokoelmateosten avulla. Näyttelyssä nähdään maisemamaalauksen syntyvaiheita 1600-luvulta ja kuljetaan aikajanalla dramaattisissa maiseman myrskyissä. Werner Holmbergin viimeiseksi jäänyt Suomalainen maisema, keskeneräinen (1860) on yksi näyttelyn avainteoksista, koska düsseldorfilainen koulukunta on myös yksi Ala-Maunuksen lähtökohdista yhdysvaltalaisen Hudson River -koulukunnan ohessa. Maiseman muotoutuminen modernistiseen suuntaan ja muuntuminen ekspressiiviseen suuntaan näkyy Ellen Thesleffin teoksessa Forte dei Marmi. Kokoelmateokset ovat vain pieni otos pääosin Hedmanin kokoelmasta ja toimivat esimerkkeinä maisemamaalauksen kehittymisestä taidehistoriassa.

Ajan patina

Auringonlaskuistaan sekä jylhistä ja dramaattisista maisemistaan tunnettu Ala-Maunus maalaa aihettaan kuin kollaasia, yhteen liitetyin elementein. Toritaiteesta, Vartiotorni-lehdestä, Düsseldorfin ja Hudson-joen koulukunnista yhdenvertaisesti innoittunut taiteilija saa liitettyä maisemiinsa myös ajallisen ulottuvuuden. Se rakentuu osin maalausten materiaaliseen vanhenemiseen. Nykytaiteilijan näkökulma on lähes vastakkainen kuin konservaattoreiden, jotka yrittävät poistaa ajan patinaa taideteoksesta. Ajan patina näkyy valikoidun paletin ruosteenruskeina tai kellastuneen kalvakkaina sävyinä. Hän antaa värin valua myös abstraktina pitkin kuvapintaa kuin muistuttaakseen, mitä maalauksen historiassa tapahtui esittävyydelle.

Pohjalaissyntyinen Petri Ala-Maunus on kotoisin Kuortaneelta, mutta asuu ja työskentelee Helsingissä. Taiteilijan omintakeinen maalaustapa on etsinyt epäkonventionaalisia ratkaisuja kaikille tuttuihin aiheisiin, kuten auringonlaskuun. Ala-Maunus on tinkimätön taiteessaan, mutta samalla yleisön suursuosikki. Nimiteosta lukuun ottamatta kaikki maalaukset ovat uusinta tuotantoa ja suunniteltu nimenomaan tätä näyttelyä varten.

Petri Ala-Maunus: History and Utopia of Landscape -näyttely on esillä Pohjanmaan museossa 30.9.2020–31.1.2021.

Oheisohjelmaa näyttelyssä

Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös oheisohjelmaa. Lauantaina 17.10. Artist Talkissa esiintyy Petri Ala-Maunus klo 13 suomeksi. Lauantaina 28.11. on kuraattorikierros Maaria Salon johdolla klo 13 suomeksi ja klo 14 ruotsiksi.

Tammikuussa 2021 luvassa on Ateneumin taidemuseon amanuenssi FT Anne-Maria Pennosen asiantuntijaluento, jonka tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.





