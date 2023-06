Petri Kankaan Harhautus on kylmäävä trilleri, jossa venäläiset vakoilevat Suomen maaperällä – ja joka voisi olla totta

Salossa tehdään röyhkeä ryöstö kultasepänliikkeeseen. Poliisi pääsee nopeasti rikollisten jäljille, sillä rikoskomisario Ville Rush on saanut nimettömän vihjeen. Sitä Rush ei kuitenkaan tiedä, että vihje on tullut Venäjän tiedustelupalvelulta. Pian hänet on vedetty mukaan vakoojien likaiseen peliin. Pian hänet on vedetty mukaan vakoojien likaiseen peliin.

Venäjälle on erittäin tärkeää saada rakennettua Perämeren rannalle ydinvoimala. Sillä on myös muita tarkoituksia kuin sähkönvalmistus ja myynti. Yksi Suomen hallitus myöntää luvat, toinen hallitus oivaltaa mistä on kyse ja alkaa hidastaa prosessia. Venäjä hermostuu ja ryhtyy painostamaan Suomea omanlaisella logiikallaan, kuten tuhotöillä, ilmatilaloukkauksilla – ja terrori-iskulla.

Ylikomisario Petri Kangas (s. 1963) on työskennellyt uransa aikana niin hälytyspartiossa ja kenttäjohtajana kuin rikostiedustelun ja huumerikostutkinnan tutkinnanjohtajana. Hän on myös poliisina vastannut ydinvoimala-alueen turvallisuudesta. Harhautus on Kankaan ensimmäinen romaani. Kirjan illegaalit agentit, terrorioperaatio Turun keskustassa ja Eurajoen ydinvoimalan sabotointi voisivat kaikki olla myös totta, ja Kangas on itsekin ollut käyttämässä tai päättämässä vastaavanlaisista menetelmistä ja käytännöistä kuin kirjassa.

Teos on arvosteluvapaa 5.6.2023.

