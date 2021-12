Petri Pajunen Mikentin LVI-urakoinnin johtoon Leppävirralla

QMG (Quattro Mikenti Group)

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se tekee talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu eri puolilla maata 30 yhtiötä. QMG:n liikevaihto yltää 200 miljoonaan euroon vuonna 2021. Konsernin palveluksessa on noin 1100 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. QMG:n pääomistaja on kesäkuusta 2021 lähtien ollut ruotsalainen KLAR Partners. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi

Mikenti Oy Jypro

Mikenti Oy Jypro tarjoaa LVI-urakointia ja -huoltopalveluita. Yhtiön erikoisalaa ovat KVR-toteutukset ja talotekniikan moduulirakentaminen suunnitteluineen sekä sprinklerijärjestelmät. Yhtiön toimipaikat sijaitsevat Leppävirralla ja Jyväskylässä. Palvelualueena on koko Suomi. Tyypillisiä kohteita ovat koulut, sairaalat, toimisto- ja liiketilat sekä logistiikkarakennukset. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 9,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 62. Lisätietoja verkkosivulta https://quattromikentigroup.fi/mikenti/