Petteri Orpo: Tarvitsemme uuden hyvinvointisopimuksen

Linjapuheessaan Orpo korosti turvallisuutta, vakautta ja talouskasvua.

”Meistä kukaan ei tiedä varmuudella, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulevan vaalikauden tärkeimpiä tavoitteita on sen varmistaminen, että Suomi ja suomalaiset luottavat tulevaisuuteen myös sumuisina aikoina. Tämä luottamus syntyy turvallisuudesta, henkilökohtaisesta taloudesta ja yhteiskunnan kestävyydestä pitkällä aikavälillä. Vakaasta asioiden hoitamisesta. Tarvitsemme jokaista ja jokaisen panosta”, Orpo sanoo.

Orpo esittää uutta hyvinvointisopimusta suomalaisten tulevaisuuden turvaamiseksi.

”Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on perustunut sopimukseen siitä, että kun hoitaa rootelinsa, yrittää parhaansa ja maksaa veronsa, saa vastineeksi turvaa, toimeentulon, toimivat palvelut ja tulevaisuudenuskoa. Tämä sopimus rakoilee nyt. Monet suomalaiset ovat huolissaan, jopa vihaisia”, Orpo sanoo.

”Kokoomus haluaa tehdä suomalaisten kanssa uuden sopimuksen, uuden hyvinvointisopimuksen. Tahdomme lyödä kättä päälle, että kun suomalainen hoitaa osuutensa, hän myös saa yhteiskunnalta reilulta ja oikeudenmukaiselta tuntuvan vastineen”, Orpo jatkaa.

Yksilön osuus sopimuksesta on, että jokainen osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteiskuntaan. Jokaisen panos on tärkeä, eikä jokaisen tarvitse olla huippusuorittaja. Jokainen työikäinen ja -kykyinen käy töissä. Verotuloja tarvitaan, jotta voimme luoda yhteistä hyvää.

Yhteiskunnan osuus sopimuksesta on, että se tarjoaa yksilölle turvaa, työtä ja toimeentuloa sekä toimivat palvelut ja tulevaisuudenuskoa. Hyvä yhteiskunta tarjoaa ihmisille kunnioitusta, ei tee heistä hallintoalamaisia. Hyvässä yhteiskunnassa vallitsee mahdollisuuksien tasa-arvo.

Hyvinvointisopimuksen toimiminen edellyttää Orpon mukaan uutta kasvun kaavaa.

”Me haluamme luoda talouden kasvua. Kestävä talouskasvu on ainoa tapa pitää yllä Suomen hienoa hyvinvointiyhteiskuntaa myös tulevaisuudessa. Kasvun kaava on lopulta yksinkertainen: Suomessa syntyy ja Suomeen tulee investointeja, kun meillä on innovaatioita ja kasvun nälkäisiä yrityksiä”, Orpo sanoo.

Ratkaisuksi ostovoimaan ja kotitalouksien asemaan Orpo esittää verotuksen keventämistä.

”On oikeudenmukaista, että se joka rahat tienaa, saa niistä enemmän kuin verottaja. Siksi kokoomus lupaa keventää työn ja eläkkeiden verotusta, lupaamme työmiljardin. Miksi suomalaisen palkansaajan pitäisi tyytyä siihen, että hän saa vuosittain 2500 euroa vähemmän tililleen kuin ruotsalainen? Ei pidä tyytyä. Meistä jokaisella on oikeus omasta työstä ansaittuihin euroihin”, Orpo sanoo.

