Picosun Oy siirtyy Applied Materials Inc:n omistukseen

Espoossa ja Kirkkonummen Masalassa toimiva Picosun on ALD-teknologian innovatiivinen huippuyritys. ALD eli atomikerroskasvatus on suomalainen nanometrien mittakaavassa toimiva ohutkalvoteknologia, joka on olennainen osa nykyistä puolijohdeteollisuutta.



Etenkin viime vuosien aikana Picosun on kyennyt näyttämään suuntaa ALD:n käytön laajentamiselle uusiin kohteisiin. Samalla se on kasvanut nopeasti ja edennyt uusiin asiakasryhmiin.



”Olemme pohtineet erilaisia ratkaisuja, joilla voisimme turvata edellytykset Picosunin seuraavalle kasvuloikalle. Applied Materialsin tulo Picosunin omistajaksi on tässä tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu”, sanoo Picosunin ja Stephen Industriesin hallituksen puheenjohtaja Kustaa Poutiainen.



Picosunin toiminta jatkuu Suomessa osana Applied Materialsin ICAPS -ryhmää (IoT, Communications, Automotive, Power and Sensors).



”On upeaa, että Picosun kykeni tarjoamaan tähän kokonaisuuteen uutta osaamista. Picosunin huippuosaavalle henkilöstölle kauppa avaa hienoja mahdollisuuksia. Myös Suomen asema yhtenä maailman johtavista ALD-osaamisen keskittymisistä vahvistuu”, Poutiainen arvioi.



Stephen Industries on Kustaa Poutiaisen perheen yhtiö, jonka periaatteena on toimia pitkäaikaisena omistajana. Se haluaa rakentaa Suomeen uusia globaaleja menestystarinoita.



”Olemme jatkossakin vahvasti mukana suomalaisen teollisuuden ja erityisesti teknologiateollisuuden kasvussa”, korostaa Stephen Industriesin varatoimitusjohtaja Henna Pihlman.



Picosunin muita omistajia ovat olleet mm. R.Roth Oy ja Hiidenkivi Oy. Edellisellä rahoituskierroksella mukaan tulivat CapMan Growth -rahasto, First Fellow Partners, ja Tesi. Picosunin omistajiin kuuluu myös ALD:n keksijä, Millennium -palkittu tohtori Tuomo Suntola.