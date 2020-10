Pictet Asset Management laajentaa total return -valikoimaansa PTR-Atlas Titan -rahastolla

YK:n maailman merien päivänä vietetään Pictet Water -rahaston 20-vuotispäivää – ”Vastuullisesta sijoittamisesta tulossa valtavirtaa” 8.6.2020 14:48:13 EEST | Tiedote

Pictet Asset Management uskoo vastuullisen sijoittamisen olevan pian valtavirtaa, koska kiinnostus vastuullisia rahastoja ja ESG-sijoittamista kohtaan kasvaa edelleen markkinoiden myllerryksestä huolimatta. Tänään vietetään paitsi YK:n maailman merien päivää 2020 myös Pictet’n Water-rahaston 20-vuotispäivää. Rahasto on temaattisen sijoittamisen uranuurtaja. Se on tuottanut sen perustamisesta1 lähtien 298,1 prosenttia, kun vertailutuotto on ollut 104,0 prosenttia2.