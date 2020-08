Pictet Asset Management tuo markkinoille globaalin markkinaneutraalin osakerahaston

Pictet Asset Management lisää aktiivisesti hallinnoitujen tuotteidensa valikoimaan uuden osakestrategian, Pictet TR-Aquila -UCITS-rahaston, joka on markkinaneutraali osakerahasto ja jolla on viikoittainen likviditeetti.

Pictet TR-Aquila tähtää pääoman kasvuun pitkällä aikavälillä. Se pyrkii myös vähäiseen korrelaation osakemarkkinoilla välttämällä makrotaloudesta vahvasti riippuvaisia yhtiöitä ja keskittymällä terveydenhuollon, teknologia-, media- ja telealan sekä kuluttajakaupan kaltaisiin avaintoimialoihin. Rahasto sijoittaa likvideihin yhtiöihin pääasiassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Strategia on asiakkaiden käytettävissä nyt ensimmäistä kertaa. Sen mukaisia sijoituksia on jo useita vuosia hallinnoinut Lontoosta käsin Asim Nurmohamed apunaan Alexandre Diogo ja Bharat Garg.

Hyvin kokeneilla tiimin jäsenillä on vahva tutkimustausta. Lisäksi he hyödyntävät Pictet Asset Managementin kattavia globaaleja infrastruktuuri- ja sijoitusresursseja.

“Aquila-tiimimme on hoitanut menestyksekkäästi tätä monistrategiarahastoihimme kuuluvaa rahastoa jo vuodesta 2018. Meillä on nyt ilo tuoda Pictet TR-Aquila asiakkaidemme käyttöön. Uskomme, että Pictet TR-Aquilan strategia on ainutlaatuinen UCITS-maisemassa ja että se auttaa sijoittajia hajauttamaan salkkujaan", sanoo Total Return Equities -ryhmän vetäjä Doc Horn.

TR-Aquila on kymmenes rahasto Pictet Asset Managementin Total Return -rahastovalikoimassa. Näissä rahastoissa on hallinnoitavana 9,5 miljardia dollaria (30.6.2020). Valikoiman muut markkinaneutraalit rahastot ovat Agora (eurooppalaiset osakkeet), Akari (japanilaiset osakkeet) ja Diversified Alpha (monistrategia).

Samaan valikoimaan kuuluvat myös long/short directional -osakerahastot, Corto (eurooppalaiset osakkeet), Mandarin (Suur-Kiina-alueen osakkeet), Atlas (globaalit osakkeet), Distressed and Special Situations (tapahtumaperusteinen), Kosmos (globaalit korkotuotteet) ja Sirius (long/short- kehittyvien markkinoiden lainat).

Rahasto on rekisteröity myytäväksi Euroopassa Suomen lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Luxemburgissa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa.

