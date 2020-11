Pictet Asset Managementilta uusi temaattinen Pictet-Human-rahasto

Pictet Asset Management tuo markkinoille Pictet-Human-rahaston. Uusi rahasto on aktiivisesti hallinnoitu temaattinen rahasto, joka pyrkii hyötymään yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia lisäävien kuluttajapalvelujen kasvusta. UCITS-rahaston kotipaikka on Luxemburg, ja se on osa Pictet'n temaattisten rahastojen valikoimaa, johon on sijoitettu 53 miljardia dollaria.

Pictet-Human on globaali temaattinen osakerahasto. Se keskittyy palveluihin, jotka auttavat meitä sopeutumaan elämäämme perusteellisesti muuttaviin väestörakenteen ja teknologian muutoksiin. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi lyhyet työsuhteet, perheen perustamisen lykkääntyminen ja eliniän odotteen piteneminen sekä verkossa tarjottava viihde ja palvelut, kuten liikunta- ja deittipalvelut. Rahastosta vastaava salkunhoitaja, CFA, Alice de Lamaze sanoo: “2000-luvun ihmisinä voimme elää entistä pidempään ja terveempinä ja ylläpitää henkistä ja fyysistä hyvinvointiamme oppimalla, pitämällä huolta itsestämme ja muista sekä nauttimalla elämästä. Näihin tavoitteisiin pääsemistä tukevat palvelut tarjoavat sijoittajille pitkäkestoisia mahdollisuuksia niiden toistuvien ja ennustettavien ansaintamallien vuoksi. Palvelut voivat viime kädessä auttaa meitä elämään yhä tyydyttävämpää elämää. Ihmiset kääntyvät yhä enemmän yksityisten yritysten puoleen ja maksavat paremmista, mukavammista ja innovatiivisemmista palveluista. “Sijoitusammattilaistemme jatkuvasti tekemä tutkimus on keskeisessä asemassa arvioidessamme megatrendejä, jotka määrittävät houkuttelevimpia pitkän aikavälin sijoitusteemoja”, sanoo temaattisista osakesijoituksista vastaava johtaja Hans Peter Portner. Teknologian kehittymisen ja kaupallistamisen vahvat trendit ovat osaltaan muuttaneet “harkinnanvaraisten” ostosten tekemistä. Tästä esimerkkejä ovat lisäopetus ja sisällön striimauspalvelut olennaisina palveluina. Rahaston sijoitusuniversumi jakautuu kolmeen osaan, joihin kuuluvat yritykset keskittyvät seuraaviin alueisiin: Oppiminen: elinikäisen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksesta urakehitykseen ja oppimisteknologia

tuen tarjoaminen perheille, hoitajille, lemmikeille ja yhteisöille Viihde: viihde, matkailu, ruokaan ja kulttuuriin liittyvät elämykset Rahaston hoitamisessa Alice de Lamazea tukevat sijoituspäällikkö Marien-Baptiste Pouyat ja tuotespesialisti Gillian Diesen. Kuten Pictet Asset Managementin 12 muussa temaattisessa rahastossa, sijoitustiimi noudattaa Pictet-Human-rahastossa aktiivista sijoituspolitiikkaa ja rakentaa vahvan näkemyksen salkun, jossa olevat yhtiöt ovat teemaan tarkasti sopivia. Rahasto on rekisteröity markkinoitavaksi tällä hetkellä Suomen lisäksi seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi, Portugali, Saksa ja Tanska.

