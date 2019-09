Pictet Asset Managementilta uusi vastuullinen kehittyvien markkinoiden lainojen rahasto

Pictet Asset Management tuo markkinoille uuden Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend -rahaston, joka sijoittaa kehittyvien markkinoiden kovan ja paikallisen valuutan joukkolainoihin.

Rahaston tuottotavoite on yli 2 prosenttia (kulut vähennettyinä) yli räätälöidyn vertailuindeksin, jossa on puolet JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified -indeksiä ja puolet JP Morgan ESG EMBI Global Diversified -indeksiä.

Rahastonhoitajana on Mary-Therese Barton, kehittyvien markkinoiden lainatiimin vetäjä. Hänellä on apunaan 21 asiantuntijan tiimi Lontoossa ja Singaporessa. Vaikka Pictet on hallinnoinut erillisiä yhdistelmätilejä vuodesta 2010, strategiaa tarjotaan nyt ensimmäistä kertaa UCITS-rahastona, jonka kotipaikka on Luxemburg.

Vahvistaakseen kehittyvien talouksien ESG-analyysejaan tiimi on ryhtynyt yhteistyöhön EMpowerin kanssa, joka on kehittyviin markkinoihin keskittyvä voittoa tavoittelematon säätiö. EMpowerin näkemykset ja verkosto integroidaan Pictet Asset Managementin omiin sijoituskäsityksiin etenkin maissa, joissa on ohjelmia myönteisen sosiaalisen kehityksen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on helpottaa vuorovaikutusta poliittisten instituutioiden ja keskuspankkien kanssa.

Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend -rahasto tarjoaa päivittäistä likvideettiä ja hinnoittelua. Rahasto on rekisteröity myytäväksi Suomessa.

“Vastuullisen kehittyvien markkinoiden lainojen rahasto on looginen askel vastuullisten rahastojen valikoimamme kehittämisessä”, sanoo korkotuotteiden sijoitusjohtaja Raymond Sagayam. “Strategian kautta sijoittajat saavat käyttöönsä kehittyvien markkinoiden lainojen asiantuntemuksemme sekä vastuullisen sijoittamisen alustamme.”