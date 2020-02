Pictet keräsi 700 miljoonaa ensimmäiseen kiinteistörahastoonsa

Pictet Alternative Advisorsin uusi rahasto sijoittaa eurooppalaisiin kiinteistöihin 25.4.2019 09:27:13 EEST | Tiedote

Pictet Alternative Advisors SA (PAA), Pictet-konsernin täysin omistama vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut yhtiö, on avannut kiinteistörahaston ammattilaissijoittajille. Pictet Real Estate Capital – Elevation Fund I SCSp (Elevation I) sijoittaa suoraan kiinteistöihin eurooppalaisissa äly- ja gateway-kaupungeissa, jotka ovat talouden digitalisaation etujoukoissa ja hyötyvät väestörakenteestaan kaupungistumisen edistyessä. Elevation I -rahastolla on arvoa kasvattava sijoitus- ja hallinnointistrategia. Rahasto hoitaa 14-henkinen tiimi, jota johtaa PAA:n kiinteistöjohtaja Zsolt Kohalmi. Aiemmin Starwood Capitalissa työskennelleellä Kohalmilla on yli 20 vuoden kokemus yksityisten kiinteistösijoitusten hoitamisesta. Tiimiin kuuluu kiinteistöasiantuntijoita Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Luxemburgista, Ruotsista, Saksasta ja Sveitsistä. ”Eurooppa on tällä hetkellä houkuttelevin markkina maailmassa kiinteistösijoituksille riskikorjatulla tuotolla mitattuna. Edelleen alhaalla pysyvien k