Pictet’ltä listattuihin perheyrityksiin sijoittava osakerahasto

Pictet Asset Management tuo markkinoille Pictet Family -rahaston1. UCITS-rahaston kotipaikka on Luxembourg. Rahasto sijoittaa perheyrityksiin, jotka tuottavat yleensä globaaleja osakemarkkinoita paremmin. Perheyritysten omaleimainen johtamistyyli tekee niistä kiinnostavan kohteen pitkän aikavälin sijoittajille: perheyrityksillä on vahvat arvot ja aktiiviset omistajat, ne suunnittelevat toimintaansa pitkällä aikavälillä ja suunnittelevat sukupolvenvaihdokset tarkkaan.

Useiden tutkimusten2 mukaan perheyritykset ovat tyypillisesti kannattavampia kuin vastaavat ei-perheomisteiset yritykset. Menestyneillä perheyrityksillä on neljä yhteistä tekijää:

› Yrittäjähenkisyys – yritysten toiminta perustuu usein innovaatioihin tai alaa mullistaviin ratkaisuihin

› Vahva omistajaohjaus – yrityksissä on halua investoida tulevien sukupolvien menestykseen – mikään sukupolvi ei halua olla se, joka tuhoaa perheen omaisuuden

› Sosioemotionaalinen rikkaus, “omat rahat pelissä”– yritys edustaa perhettä ja sen mainetta, joten omistajat ovat aktiivisia ja taloudellisesti sitoutuneita yrityksen toimintaan

› Pitkän aikavälin perspektiivi – perheyrityksissä suuri osa omistajien omaisuudesta on sidottu yritykseen, joten omistajien tapa toimia ja investoida poikkeaa selvästi osakkeenomistajien johtamista yrityksistä – perheyritysten omistajat investoivat tyypillisesti kasvuun, mutta pitävät samalla yrityksissä tiukkaa talouskuria.

Rahastoa hoitavat Alain Caffort ja Cyril Benier Genevessä sijaitsevan tiiminsä kanssa. Perheyritykseksi määritellään pörssiyritys, jossa yhdellä henkilöllä – usein yrityksen perustajalla – tai perheellä on vähintään 30 prosenttia osakkeiden äänioikeudesta. Tällaisia yrityksiä on maailmassa noin 500.

“Pictet’lla on vahva kulttuurillinen yhteys rahaston strategiaan, sillä Pictet-konserni on perheyritys ja meillä on monia samoja ominaisuuksia, joita etsimme yrityksistä sijoituspäätöstä tehdessämme.”

“Yrityksen perustajan tai perheen johtamat yritykset muodostavat lähes 20 prosenttia MSCI ACWI -indeksistä. Sijoittajille oli kuitenkin tarjolla vain harvoja sijoitusstrategioita, joiden avulla he voivat hyödyntää perheyrityksien vahvuuksia varsinkaan globaaleilla osakemarkkinoilla. Pictet Family -rahasto pyrkii täyttämään tämän vajeen”, sanoo Pictet Family -rahaston vanhempi sijoitusjohtaja Alain Caffort.

1Pictet Family -rahasto perustuu Pictet Small Cap Europe -rahastoon. Pictet Family -rahasto sijoittaa laajasti perheyrityksiin eri puolilla maailmaa. Pictet Small Cap Europe -rahasto sijoitti aiemmin perheyrityksiin (noin 25 prosenttia salkusta, tilanne 31.12.2019). Pictet Family -rahasto keskittyy nyt selvemmin perheyrityksiin ilman alueellisia tai markkina-arvoon perustuvia rajoituksia.

