Pidennämme tiedotustilaisuuden kestoa! Media pääsee tutustumaan Ragnar Kjartanssonin näyttelyyn The Visitors keskiviikkona 9.10. klo 10-15

Haluamme tarjota medialle mahdollisuuden tutustua rauhassa huippusuositun islantilaisen taiteilijan Ragnar Kjartanssonin videoinstallaatioon The Visitors ja pidennämme median ennakkotutustumisaikaa. Teoksiin voi tulla tutustumaan keskiviikkona 9.10. klo 10-15 välisenä aikana, jolloin myös näyttelyn tiedotusmateriaali on saatavilla. Ilmoitathan etukäteen, mikä haluat haastatella esimerkiksi näyttely kuraattoria.

Brittilehti The Guardian valitsi The Visitors -teoksen 25 tämän vuosisadan parhaan taideteoksen joukkoon ja kutsuu teosta ”the maddest house party ever”.

Tässä linkki Guardianin juttuun.

The Visitors koostuu yhdeksästä videoprojisoinnista, joissa taiteilija ystävineen laulaa ja soittaa samaa melodiaa runsaan tunnin ajan. Sävellyksen on tehnyt Kjartansson yhdessä Davíð Þór Jónssonin kanssa. Esiintyjien joukossa on islantilaisen musiikkimaailman tunnettuja hahmoja, kuten Sigur Rósissa soittanut Kjartan Sveinsson sekä sisarukset Gyða ja Kristín Anna Valtýsdóttir Múm -yhtyeestä. Teoksen kesto on noin tunti. Lisäksi esillä on Kjartanssonin neonteos Scandinavian Pain.

Yleisölle näyttely avautuu perjantaina.