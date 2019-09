Pidetään huolta rakennusperinnöstä!

Lauantaina 14.9. pidetään Pohjanmaan museolla ja Hallstenin talolla kulttuuriympäristöpäivä ”Pidä huolta rakennusperinnöstä”. Päivän aikana voi tutustua ikkunoiden kunnostamiseen, ostaa vanhoja ikkunanpuitteita sekä kuunnella puheenvuoroja rakennusperinnöstä ja sen säilyttämisestä.

Aamupäivällä klo 10–13 on Hallstenin talon kellarissa (Pikkukatu 1, Vaasa) ilmainen Pop up -Ikkunapiste, jossa ikkunaentisöijä Saana Lind esittelee ikkunoiden kunnostamista. Myynnissä on myös vanhoja ikkunapuitteita sekä jonkin verran muuta vanhaa rakennusosaa.

Iltapäivällä klo 14–n. 15.30 Pohjanmaan museon ala-aulassa kuullaan puheenvuoroja rakennusperinnöstä ja sen säilyttämisestä. Esityksistä pidetään osa suomeksi ja osa ruotsiksi, ja niitä pääsee kuuntelemaan museon sisäänpääsymaksun hinnalla tai museokortilla. Kahvi tai tee sisältyy pääsymaksuun.

- Sundom bygdeföreningenin puheenjohtaja Kjell Nybacka esittelee Sundomissa Söderfärdenin peltoaukean reunalla sijaitsevan vanhan mamsellituulimyllyn kunnostusprojektia.

- Anni Lehtimäki kertoo Stundarsissa käynnissä olevasta hankkeesta ”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle”.

- Eva Sund-Knuuttila kertoo kolmen pohjalaismaakunnan alueella toimivasta Pohjalainen rakennusperintö ry:stä.

- Tohtorikoulutettava FM Matti Mäkelän puheenvuoro käsittelee Pohjalaistaloihin liittyviä asioita ja rakennustyypin historiaa.

Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä.

Pohjanmaan museo, museokauppa ja kahvila ovat avoinna klo 10–17.