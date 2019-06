Pidetty pihviravintola ”Pohjoismaiden pääkaupunkiin” – Stefan’s Steakhouse avataan Ouluun

Huippukokki Stefan Richterin luotsaama Stefan’s Steakhouse avaa uuden ravintolan Oulun ytimeen kesän 2019 aikana. Laatupihveistään ja -palvelustaan tunnettu, suomalaisten suureen suosioon noussut mutkaton ravintola on jo kahdeksas Stefan’s Steakhouse Suomessa.

Keskeiselle paikalle ”Lantonkulmaan” Kauppurienkadulle nousevan Stefan’s Steakhousen arvioidaan avautuvan oululaisten iloksi heinä–elokuun 2019 vaihteessa.

Itse Richterin mukaan ravintola on Oulussa varsin odotettu.

– Paljon on kyselty, että milloin avaamme Ouluun. Täältä on selkeästi puuttunut laadukas, mutta epäkimurantti pihvipaikka, johon voi putkahtaa niin shortseissa kuin bleiserissä. Nyt oululaisten toiveisiin on vihdoin vastattu ja he voivat nukkua yönsä rauhassa tyytyväisinä – vatsat täynnä, Richter nauraa.

Keittiömestari myöntää avauksessa olevan myös vähän omaa lehmää ojassa.

– Avaus on osa Suomen-valtausstrategiaani. Oulu on sopiva pit-stop Levin ja Jyväskylän välillä, jolloin ajomatkat ravintoloideni välillä ei käy liian pitkiksi, Richter kujeilee.

Listalla laatua wagyusta dry aged -lihaan

Stefan’s Steakhouse on tullut erityisesti tunnetuksi pihveistään, joissa käytetään laadukkaita black angus- sekä wagyu-lihoja. Annoksia täydentää monipuolinen lisukevalikoima aina neulapavuista uuniperunaan, parsakaalista palsternakkaan. Viime syksynä listalle nousi kotimainen raakakypsytetty dry aged -liha.

- Dry aged -kypsytyksessä lihaa roikutetaan 4–6 viikkoa hieman sen jäätymislämpötilaa lämpimämmässä lämpötilassa. Syntyy kemiallinen prosessi, jonka ansiosta liha saa ihan omalaatuisen arominsa ja koostumuksensa. Tämä on ollut ravintoloissamme hitti!, Richter kuvailee.

Kaupunkiin jopa 20 uutta työpaikkaa

Stefan’s Steakhouse -ravintoloissa yhdistyy laatu, tyylikkyys ja rentous – niin myös Oulussa. Ravintola on sisustettu perinteistä Stefan’s-tyyliä kunnioittaen Visionary Design Partners Helsinki Oy:n suunnittelija Jaana Ekmanin johdolla. Tiloissa on käytetty tummia, tunnelmallisia sävyjä ja materiaaleina muun muassa puuta, nahkaa ja peilikaakelia. 160-asiakaspaikkaiseen ravintolaan avataan kesällä myös 50-paikkainen terassi, joka palvelee niin nälkäisiä kuin janoisia. Ravintola huomioi myös ryhmät ja yritysasiakkaat: 30 hengen kabinetti tarjoaa loistopuitteet erilaisille yksityis- ja yritystilaisuuksille viihtyisine tiloineen ja laadukkaine AV-tekniikoineen.

Ravintolalla on parhaillaan rekrytoinnit käynnissä henkilöstön palkkaamiseksi. Arviolta ravintola tuo kaupunkiin 10–20 uutta työpaikkaa.

– Oulu on virkeä ja viriili – ihan niin kuin minäkin, joten uskon, että tästä tulee ihan huikea juttu, Richter hehkuttaa.

Stefan’s Steakhouset sijaitsevat ennestään Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä, Rukalla, Levillä, Vaasassa ja Hangossa. Stefan’s Steakhouse -ravintolat ovat osa NoHo Partners -ravintolayhtiötä.

Stefan’s Steakhouse

Kauppurienkatu 8, 90100 Oulu

Lisätiedot:

Tanja Virtanen, liiketoimintajohtaja, NoHo Partners Oyj

puh. +358 45 670 4292, tanja.virtanen@noho.fi

Rizvan ”Rudi" Tasdemir, linjajohtaja, Stefan’s Steakhouse

puh. +358 50 404 0340, rudi@noho.fi