Pieni kirja meditaatiosta, joka pelasti ihmishenkiä

Mitä taitoja tarvitsemme kohdataksemme yllättävän elämänmullistuksen tai onnettomuuden? Kuinka voimme kehittää noita taitoja realistisella tavalla? Uutuuskirja Bhavana johdattaa harjaannuttamaan viisautta ja seesteisyyttä thaimaalaisen tradition avulla. Vuosituhansia vanhalla bhavana-meditaatiolla oli ratkaiseva rooli luolaan loukkoon jääneen thaimaalaisten poikien jalkapallojoukkueen pelastumisessa kesällä 2018.

Kesäkuussa 2018 thaimaalainen poikien jalkapallojoukkue jäi tulvivan veden vangiksi Tham Luangin luolaan nuoren valmentajansa kera. Poikien eloonjäämismahdollisuudet näyttivät heikoilta, mutta kun sukeltajat kymmenen päivän kuluttua onnistuivat pääsemään luolaan, he löysivät pojat meditoimasta, kaikki terveinä ja rauhallisina. Pojat olivat harjoittaneet bhavanaa buddhalaiseksi munkiksi opiskelleen valmentajansa johdolla. Sen katsotaan olleen ratkaiseva tekijä heidän pelastumisessaan.

Kirjassaan Bhavana – Johdatus thaimaalaiseen meditaatioon professori Leah Weiss avaa bhavana-meditaation vuosituhantiset opit ja harjoitteet, joihin hän on yhdistänyt uusinta tietoa neuro- ja käyttäytymistieteistä. Weiss kertoo havainnollisesti, miten meditoimisen voi sisällyttää kiireiseenkin elämänrytmiin helposti toteutettavien tekniikoiden ja saavutettavissa olevia päämäärien avulla.

Professori Leah Weiss opettaa tunnejohtamista Stanfordin yliopistossa. Hän on myös johtava opettaja ja perustajajäsen Stanford’s Compassion Cultivation Programissa, jonka on ideoinut Dalai Lama. Weiss on kirjoittanut aiemmin kirjan How We Work. Hän on osallistunut pitkiin, sadan päivän ja puolen vuoden retriitteihin.

Leah Weiss: Bhavana – Johdatus thaimaalaiseen meditaatioon

Alkuteos The Little Book of Bhavana - The Thai Secrets of Every Day Resilience

Suomentanut Sirpa Parviainen

142 sivua | Ilmestyy 3.1.2020 painettuna kirjana ja sähkökirjana

