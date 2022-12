Pienvarastoinnin uudistaja Storage365 rantautuu Suomeen

Pienvarastointimarkkinaa nopeasti uudistava ruotsalainen Storage365 rantautuu Suomeen, ja on avannut ensimmäisen varastointitilan Helsingissä. Storage365.fi välittää digialustallaan kaikenlaisia pienvarastointi- säilytykseen soveltuvia tiloja Suomessa. Yhtiö kartoittaa nyt maanlaajuisesti kaikkia sopivia varastotiloja, ja tarjoaa samalla lisätuloa kiinteistönomistajille.

Uusi palvelu eroaa perinteisistä alan yrityksistä siinä, että Storage365 hoitaa kiinteistönomistajien puolesta tyhjien tilojen muokkaamisen varastointikäyttöön. Kiinteistön omistaja maksaa varastokoppien rakentamisen ja omistaa ne, mutta Storage365 huolehtii kaikesta operatiivisesta toiminnasta markkinoinnista varauksiin, vuokrasopimuksiin, laskutukseen ja asiakastukeen.

Menestyksekäs toimintamalli

Storage365:lle Suomi on erittäin kiinnostava markkina-alue. Yhtiö avaa uusia ansaintamahdollisuuksia kiinteistöyhtiöille, joilla on tiloja tyhjillään. Samalla kalliita varastotiloja jo vuokraavat tuhannet suomalaiset voivat löytää Storage365:n kautta paljon edullisempia vaihtoehtoja.

-Suomessakin on monilla kiinteistön omistajilla hämmentävä määrä tyhjää tilaa, joka ei tuota mitään. Ehkä tilat ovat tyhjillään, koska niiden muokkaaminen on kallista. Tällaisten rakennusten arvo ei kuitenkaan nouse, ja kuormittaa vain omistajansa tasetta, sanoo Storage365:n Suomen käynnistäjä Suvi Roine.

Storage365:n toimintamalli on Ruotsissa ollut suuri menestys kiinteistöyhtiöille, joilla käyttöaste on huomattavasti kohentunut ja tilahukka vähentynyt. Storage365:n alusta onkin jo monien ruotsalaisten kiinteistöjättien vakiokäytössä.

-Tyhjää tilaa optimoimalla ja jakamalla pienempiin osiin voidaan saavuttaa erittäin hyvä kannattavuus. Ruotsissa on yrityksiä, joiden tilojen liikevaihto on kolminkertaistunut Storage365:n ansiosta, Roine kertoo.

-Liiketoimintakonseptillamme on myös tärkeä kestävän kehityksen näkökohta, sillä nykyisiä tyhjiä tiloja hyödyntämällä vältetään uusien tilojen rakentaminen, Roine lisää.

Kysyntää edullisista varastotiloista

Helsingissä ensimmäinen Storage365-varasto avattiin vastikään Amerin entisen pääkonttorin kellaritiloissa Mäkelänkadulla.

-Olemme erittäin tyytyväisiä, sillä yli puolet uudesta varastosta täyttyi jo viikossa. Kuluttajilla on valtava tarve edulliselle pienvarastoinnille, on se sitten huonekaluille, muuttolaatikoille tms. Kysyntä kertoo myös siitä, että nykyään Suomessa vuokrattavat pienvarastotilat tuppaavat olemaan useimmille aivan liian kalliita, Roine sanoo.

-Lastauslaituri tai jonkin sortin tavaroiden purkupaikka on tietysti plussaa. Tiedämme, että tällaisia tiloja on tyhjillään ympäri Suomen. Me laitamme ne helposti poikimaan rahaa omistajilleen ilman, että heidän tarvitsee itse nähdä juurikaan vaivaa asian eteen, Roine sanoo.

Tulevaisuudessa Storage365 tulee myös tarjoamaan vaihtoehtoja henkilöautojen, moottoripyörien, matkailuautojen, veneiden jne. säilytykseen.

Storage365:n varastotilat on varustettu suomalaisen Bitwards’in teknologialla varustetuilla digitaalisilla lukoilla. Kännykällä avautuvien lukkojen ansiosta kenenkään ei tarvitse olla paikalla avaamassa ovia käyttäjille.