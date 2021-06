Pietariin matkustaneilla huomattavan paljon koronatartuntoja – Vältä kontakteja ja hakeudu testiin 72 tuntia maahan saapumisesta

Jaa

Pietarissa matkailleilla suomalaisilla on todettu jo lähes sata koronavirustartuntaa. Määrä tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan.

Erityisesti kaikkien Neva Toursin bussimatkalla 22-23.6.2021 Pietarista palanneiden tulee välttää kontakteja perheen ulkopuolisiin henkilöihin ja hakeutua koronatestiin 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta. Kyseinen altistusuhka koskee yhteensä viidentoista linja-auton matkustajia. Kaikki autot lähtivät Pietarista 22.6. klo 12 suunnaten eri puolille Suomea.

Tartunnat ovat todennäköisiä myös muilla Pietarissa matkustaneilla, joten tehokas testaus ja vapaaehtoinen kontaktien välttäminen testituloksen varmistumiseen saakka on erittäin tärkeää.

”Testiin tulee hakeutua, vaikka oireita ei olisikaan. Myös kontaktien välttäminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi juhannusjuhlat on syytä jättää väliin, jos paluun jälkeen tehtävän testin tulos on vielä saamatta”, THL:n johtaja Mika Salminen muistuttaa.

Venäjän koronavirusepidemia on pahentunut kesäkuussa hyvin nopeasti

Tartuntamäärät ovat kasvussa koko maassa, mukaan lukien suurissa kaupungeissa kuten Moskovassa ja Pietarissa. Pietarissa 14 päivän ilmaantuvuudeksi on raportoitu 240, kun Suomessa vastaava luku on 19. Näin ollen riski saada koronavirustartunta Pietarissa on selvästi suurempi kuin Suomessa.

THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle. Lisäksi vahva suositus on, että kaikki Venäjältä Suomeen palaavat matkustajat hakeutuvat koronavirustestiin 72 tuntia Suomeen paluun jälkeen ja välttävät sosiaalisia kontakteja testituloksen valmistumiseen saakka.

Testiin voi hakeutua omalla koti- tai oleskelupaikkakunnalla. Koronavirustestit ovat testattavalle maksuttomia.

