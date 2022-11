Pietarsaari päättänyt tehdä Kråkholmanjärvestä levähdysalueen vesilinnuille

SOTKA-levähdysaluehankkeessa luodaan maan kattava levähdysalueverkosto vesilintujen tärkeiden muuttoreittien varrelle. Levähdysalueet ovat tärkeitä syksyisin, jotta elokuussa alkava metsästys ei ajaisi vesilintuja muuttomatkalle ennen aikojaan vaan ne voivat lähteä muuttomatkalle luonnollisen rytminsä mukaisesti.

Alueita ei määritellä etukäteen, vaan sopivia alueita voivat ehdottaa esimerkiksi paikalliset metsästäjät. Näin tapahtui myös Pietarsaaressa, jossa myös kunnan päättäjät olivat ajatukselle myönteisiä.

−Sekä Pietarsaaren kaupunki sekä Pedersören kunta kokivat vesilintukohteiden kehittämisen tukevan kuntien strategiaa ja tuottavan myönteistä näkyvyyttä ja yhteisöllisiä palveluita kuntalaisille, kertoo Suomen Metsästäjäliiton lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen.

Kohde koettiin hyvänä paitsi vesilintujen levähdystarkoituksiin, mutta sen havaittiin samalla olevan myös hyvä kouluyhteistyön ja ympäristökasvatuksen resurssi, sillä järvi on lähellä keskustan kouluja ja oppilaiden vierailut sinne on helppoa toteuttaa. Suunnitelmissa on hahmoteltu, että alueelle tehdään vesilintujen keinopesiä osana riistanhoitoyhdistyksen kouluyhteistyötä. Oppilailla olisi samalla mahdollisuus helposti seurata tekemiensä keinopesälaitteiden käyttöastetta ja havainnoida pesistä lähteviä poikueita.

Levähdysalueverkosto -hankkeen ansiosta myös paikalliset metsästäjät voivat tuoda alueelle minkin ja supikoiran pyydyksiä tärkeänä osana muuta taajama-alueen pyyntiä ja levähtävien vesilintujen suojelua. Vieraspetojen kova lisääntymispotentiaali on osoittanut sen, että niiden tehokas kannanhallinta vaatii aika rajun pyyntiponnistuksen.

Levähdysaluehanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama vesilintukantojen hoitoon kohdistettu toimi, jota toteuttavat Suomen Metsästäjäliitto ja lintuharrastajajärjestö BirdLife Suomi.

Lisätietoja:

Veli-Matti Pekkarinen, Mikkeli

lintuvesiasiantuntija

050 472 8724

etunimi.sukunimi@metsastajaliitto.fi

Heikki Helle, Jyväskylä

lintuvesiasiantuntija

010 406 6209

etunimi.sukunimi@birdlife.fi