Pihtiputaan Pienelle Kiemajärvelle rakennetaan pohjapato

Pihtiputaan länsireunalla sijaitsevalle Pienelle Kiemajärvelle rakennetaan vielä maaliskuun 2023 aikana pohjapato, jolla nostetaan perkaustöiden vuoksi aikanaan laskeneen lammen vedenpintaa. Noin kymmenen hehtaarin laajuinen vesistö on Kiemannevan kupeessa ja kuuluu laajaan Seläntauksen soiden Natura 2000 –kohteeseen.

Pienestä koostaan huolimatta lammella on monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. Kunnostuksella pyritään turvaamaan kohteen rakenne linnustolle suotuisana ja kenties jopa parantamaan sitä. Tässä vaiheessa kohteelle toteutetaan patorakenne ja vedenpinnan nosto pidetään hyvin maltillisena. Kunnostus on osa valtakunnallista Hydrologia LIFE –hanketta, jonka yhteydessä kunnostetaan Keski-Suomessa seitsemää linnustollisesti arvokasta Natura-vesistöä.

Pienen Kiemajärven alinta vedenkorkeutta nostetaan vain 10 cm:llä. "Kohteelle leimaa antavaa on lammen itäosaan painottuva pintakivimassa. Kiviä on yli 200 ja se on erinomainen elementti vesi- ja rantalinnuston pesinnän kannalta. Esimerkiksi vesilintupoikueet lepäilevät usein lämpöä varastoivilla kivillä. Pyrimme välttämään ratkaisua, jolla pintakivien määrä vähenisi liikaa", toteaa suunnittelusta pääosin vastannut biologi Tomi Hakkari Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Mikäli seurantojen perusteella vaikuttaa, että lammen pinta pitäisi saada vielä korkeammalle, padon korotukseenkin todennäköisesti ryhdytään olosuhteiden niin salliessa.

Kunnostuksesta on sovittu vesialueen omistavan Alvajärven kalastuskunnan kanssa. Rakennuttajana on Keski-Suomen ELY-keskus, joka vastaa jatkossa myös padon kunnossapidosta.

Lisätiedot:

http://www.metsa.fi/hydrologialife