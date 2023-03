Pihveistään tunnettu ravintola Goodwin täyttää 10 vuotta – Cocktailien suosio kasvaa

Jaa

Suomen parhaaksi pihviravintolaksi äänestetty Goodwin The Steak House Helsingissä juhlii tänä vuonna 10-vuotissyntymäpäiviään. Goodwin on tunnettu ennen kaikkea herkullisista pihveistään, mutta listalla on tarjolla myös kala- ja kasvisruokia.

Tarjoilija Aivar Kokla sekoittaa cocktalit tottuneesti. Kuva: Goodwin.

Ravintola Goodwinin suosituin annos on yhä naudan sisäfileen keskiosasta tehty filee mignon -pihvi. Japanilaisesta mustasta härästä tehdyt kobe-pihvit saa asiakas paistaa itse pöytään tuotavalla kuumalla kivellä. Himoittua kobe-lihaa pääsee maistamaan myös Kobe Gourmet -hampurilaisessa. Goodwin on ainoa ravintola Suomessa, jolla on lisenssi myydä alkuperäistä japanilaista kobe-lihaa. Goodwin käyttää myös kotimaista lihaa, mutta suurin osa Black Angus -rotuisen naudan marmorilihasta tulee Australian ja Amerikan luonnonpuhtailta alueilta, joissa nauta elää ennen teurastamista 120 päivää viljaruoalla. Pihvit paistetaan ravintolassa espanjalaisella Josper-puuhiiligrillillä. ”Suomen paras pihviravintola” Goodwin on saanut tunnustusta 10-vuotisen toimintansa aikana useasti. Goodwin The Steak House on valittu peräti kaksi kertaa ruokamedia Toptaste.fi:n äänestyksessä parhaaksi pihviravintolaksi. Taakse ovat jääneet useat maineikkaat suomalaiset pihviravintolat. Goodwiniä on kehuttu pihvien tinkimättömän tasaisesta laadusta, hyvistä viineistä ja asiantuntevasta palvelusta. Innokkaimmat kanta-asiakkaat käyvät syömässä Goodwinissä jopa päivittäin! Cocktailit tuovat juhlan tunnelmaa Goodwinin tunnelma edustaa 1930-luvun amerikkalaista pihviravintolaa sisustusta ja musiikkia myöten. Ravintolan keskiössä ovat olleet alusta asti kolme asiaa: liha, viini ja asiakas. Viiniä onkin virrannut pihviravintolassa melkoiset määrät. Uusimpana trendinä erittäin suosituksi ovat tulleet klassiset cocktailit. Hyvin tehty cocktail nostattaakin seurueessa juhlan tunnelmaa ennen ja jälkeen ruoan. Oluen ystäville tarjolla on myös paikallisia vaihtoehtoja. Pronssihärät ovat Instagram-tähtiä Ensimmäinen Goodwin perustettiin Tallinnaan vuonna 2009 ja toinen Helsinkiin 2013. Helsingin ja Tallinnan ravintolat tunnistaa niiden edessä olevista, useita satoja kiloja painavista pronssisista härkäveistoksista. Asiakkaat ja ohikulkijat ovat ottaneet härkien kanssa vuosien aikana arviolta satoja tuhansia kuvia, jotka ovat päätyneet eri somealustoille, kuten Instagramiin. Goodwin The Steak House

Eteläranta 14, 00130 Helsinki

www.steak.fi Lisää valokuvia ladattavissa tämän linkin takaa.





Yhteyshenkilöt

Kuvat Tarjoilija Aivar Kokla sekoittaa cocktalit tottuneesti. Kuva: Goodwin. Lataa Goodwiniä on kehuttu pihvien tinkimättömästä laadusta ja asiantuntevasta palvelusta. Kuva: Goodwin. Lataa Pihviravintola Goodwin sijaitsee Helsingin Etelärannassa. Kuva: Goodwin. Lataa Goodwinin tunnelma edustaa 1930-luvun amerikkalaista pihviravintolaa. Kuva: Goodwin. Lataa Goodwin on valittu yleisöäänestyksessä parhaaksi pihviravintolaksi. Kuva: Goodwin. Lataa Goodwin on valittu yleisöäänestyksessä parhaaksi pihviravintolaksi. Kuva: Goodwin. Lataa Goodwiniä on kehuttu pihvien tinkimättömästä laadusta ja asiantuntevasta palvelusta. Kuva: Goodwin. Kuva: Goodwin. Lataa Goodwin on valittu yleisöäänestyksessä parhaaksi pihviravintolaksi. Kuva: Goodwin. Lataa Goodwin on valittu yleisöäänestyksessä parhaaksi pihviravintolaksi. Kuva: Goodwin. Lataa Goodwin on valittu yleisöäänestyksessä parhaaksi pihviravintolaksi. Kuva: Goodwin. Lataa

Linkit