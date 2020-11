Piika – Romaani kuin 2020-luvun Suomi-filmi

Elinan elämänlaatu ei ole lahjakkuudesta kiinni. Filosofian opinnot ovat kuitenkin vaihtuneet kokopäiväpöhnään Jousi-baarissa – ja sen mukaiseen maineeseen. Nuoren naisen muistikuvat hyvästä lapsuudesta liittyvät keskeisesti eläimiin, ja eräänä ryhdistäytymisen hetkenä Elina jättää hakupaperit maaseutuoppilaitokseen. Oluen sijaan nuori nainen alkaa imeä tietoa karjanhoidosta ja kaikesta, mikä nykyaikaiseen tilanpitoon liittyy.

Työpaikka löytyy Vaskiasta, kartanosta, joka on aina ollut kovan talon maineessa. Enempää piikoja kuin eläimiä ei ole kohdeltu hyvin. Elinan aiempi elämä on kaikessa karheudessaan kuitenkin opettanut selviytymistä kaikenkarvaisten sonnien ja änkyröiden kanssa. Nuori nainen antaa jälleen käyttää itseään monin tavoin hyväksi, mutta nyt vain saadakseen eläimille ajanmukaiset olot. Tahtojen taistelussa vanhan isännän kanssa Elina saa nuoremman puolelleen, mutta se ei vielä riitä. Jos Elina on valmis uhrautumaan rakastamiensa vasikoiden eteen, alkaa hän lopulta suunnitella erään toisenkin uhraamista.

Piika voisi olla 2020-luvulle päivitetty Suomi-Filmi. Eläinsuojelu kulkee punaisena lankana läpi jännittävän romaanin, joka on myös selviytymistarina nuoren naisen irrallisuudesta, seksuaalisuudesta, oman paikan hakemisesta ja kamppailusta alkoholismin kanssa.

Mervi Koskinen (s. 1968) on opiskellut filosofiaa Tampereen ja biologiaa Oulun yliopistossa. Eläinten hyvinvointi on aina ollut hänelle tärkeää. Hän on suorittanut maatilatalouden perustutkinnon, työskennellyt karjanhoitajana ja sittemmin yritysmyyntityössä.







Mervi Koskinen

Piika

ISBN 978-952-270-437-5

224 sivua. Arktinen Banaani 2020.