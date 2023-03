Piippo Oyj on mukana perustamassa Suomeen vapaaehtoista maatalousmuovien keräys- ja kierrätysjärjestelmää

Lehdistötiedote 14.3.2023 klo 10.00

Yhdeksän maatalouden toimijaa ovat yhdessä perustaneet maatalousmuovien vapaaehtoisen tuottajayhteisön, Maatalousmuovien Kierrätys Oy:n. Uusi yhtiö ottaa vastuulleen valtakunnallisen maatalousmuovien keräys- ja kierrätysjärjestelmän perustamisen. Toimintaa koordinoi Suomen Uusiomuovi Oy.

Vaikka maatalousmuovit ovat olleet esillä monissa keskusteluissa, niille ei ole ollut olemassa lakisääteistä tuottajavastuuta eikä valtakunnallista kattavaa keräysjärjestelmää. Piippo Oyj on jo aikaisemmin tehnyt kierrätysyhteistyötä paikallisesti Itä-Suomen Murskauskeskuksen kanssa.

Nyt Maatalousmuovien kierrätys Oy on sitoutunut laajentamaan maatalousmuovien keräyksen sekä kierrätyksen paali- ja katemuoveihin, pakkausmuovien ohella. Uusi yhtiö on merkittävä edistysaskel maatalousmuovien kierrätykselle, koska mukana yhtiötä perustamassa ovat merkittävimmät tuottajat ja tuotteiden jakelijat yhdessä.

”Tämä on merkittävä kehitysaskel maatalousmuovien keräyksen ja kierrätyksen kannalta Suomessa. Vaikka maatalousmuovit ovat olleet keskusteluissa esillä, myös ympäristöministeriön koordinoimassa Suomen Muovitiekartassa, niille ei ole ollut olemassa tuottajavastuuta eikä valtakunnallista kattavaa keräysjärjestelmää. Suomen Uusiomuovi Oy yhdessä tuottajien, kuten Piipon, kanssa on perustanut vapaaehtoisen tuottajayhteisön, joka ottaa nyt vastuun maatalousmuovien keräyksen ja kierrätyksen aloittamisesta ja edelleen kehittämisestä”, kertoo Piipon toimitusjohtaja Jukka Keisanen.

Keräystoiminta on suunniteltu alkamaan vuoden 2024 aikana

Nyt perustettu tuottajayhteisö Maatalousmuovien kierrätys Oy kattaa kaikki keräämisen ja kierrättämisen aiheuttamat kustannukset. Toiminta organisoidaan tämän vuoden aikana ja kerääminen on suunniteltu alkamaan vaiheittain 2024 aikana. Samalla tarkentuu prosessi: mitkä maatalousmuovilajit kuuluvat keräyksen piirin, miten lajittelu ja keräys tapahtuu, miten muovit kierrätetään sekä mitkä ovat kokonaiskustannukset. Tästä tullaan tiedottamaan aikanaan maatiloja erikseen.

”Maatalousmuovien keräyksen järjestämisen kannalta on olemassa vielä useita eri vaihtoehtoja. On tärkeää, että Piippo Oyj on tässä mukana heti alkuvaiheessa ja suunnittelemassa miten keräystoiminta ja kierrättäminen tullaan ratkaisemaan. Uusi yhtiö kilpailuttaa prosessit ja valitsee parhaat kustannustehokkaat ratkaisut.”, toteaa laatu- ja tuotekehityspäällikkö Jussi Kortelainen Piippo Oyj:stä.

Piipon lisäksi mukana tuottajayhteisössä Maatalousmuovien kierrätys Oy on mukana alkuvaiheessa kahdeksan muuta yritystä Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Hankkija Oy, Finnlacto Oy, Trioworld Oy, Tama Scandinavia AB, Oy Teollisuushankinta TH Ab ja Agro-Tuonti Oy.

PIIPPO OYJ